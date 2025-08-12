До системи оцінювання повсякденного функціонування, яка замінила МСЕК, вже залучені 300 багатопрофільних лікарень – Карчевич

До системи оцінювання повсякденного функціонування, яка замінила систему МСЕК, вже залучені 300 багатопрофільних лікарень, на базі яких проводиться таке оцінювання, повідомила заступниця міністра охорони здоров'я України з питань цифрового розвитку Марія Карчевич.

"До оцінювання ми залучили лікарів-практиків, які щоденно здійснюють медичну практику, які можуть краще оцінити стан пацієнта і обмеження, які має людина. На сьогодні залучені вже 300 багатопрофільних найкращих лікарень і, фактично, 6 тисяч лікарів, які щоденно працюють в експертних командах", - сказала вона в ефірі телемарафону.

Карчевич повідомила, що з початку року у новій системі було прийняті 290 тис. рішень, в тому числі було розглянуто 45 тис. справ, які дісталися від системи МСЕК.

При цьому Карчевич зазначила, що у новій системі оцінювання повсякденного функціонування для поранених військових та для цивільніх "є майже ідентичним, але водночас є певні свої специфічні моменти". Зокрема, спрямувати військового на оцінювання окрім лікуючого лікаря можуть також військово-лікарські комісії.