Міністерство охорони здоров'я (МОЗ) очікує зниження цін на імпортні генеричні ліки у відповідь на зниження цін українськими виробниками, повідомив міністр охорони здоров’я Віктор Ляшко.

"Ми залучали і проводили з ними (іноземними виробниками – ІФ- У) розмову про те, що український виробник знизив ціни. Чи готові ви знижувати, оскільки зараз в аптеках немає маркетингу (маркетингових платежів – ІФ-У)?" - поінформував він журналістів у четвер і додав, що міністерство отримало на це питання позитивний сигнал від виробників генериків.

"Ми очікуємо зниження цін від іноземного виробника генеричних препаратів, тому що вони вже розпочали конкурувати і програвати по ціні", - підтвердив міністр.

Ляшко зазначив, що з 1 квітня МОЗ планує запустити реферування цін за цінами у восьми-дев'яти європейських країнах, яке визначатиме максимальну ціну за трьома найнижчими цінами, відкидаючи найменшу.

"Ми вже моделювали на деяких топах продажів іноземного виробництва і бачимо, що потенційно ми будемо мати зниження цін в наших аптеках", - сказав очільник МОЗ.