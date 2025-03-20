Інтерфакс-Україна

Медицина

15:06 20.03.2025

Роздрібні ціни ще на 273 лікарських засоби знизяться найближчим часом – міністр

2 хв читати
Роздрібні ціни ще на 273 лікарських засоби знизяться найближчим часом – міністр

Невдовзі знизяться роздрібні ціни ще на 273 лікарських засоби від 26 виробників на додаток до визначених урядом топ-100 препаратів, повідомив міністр охорони здоров’я Віктор Ляшко.

"Ми пропрацювали (…) рішення РНБО з іншими виробниками, і маємо сьогодні ще список із 273 медичних препаратів від 26 виробників, які також уже змінили або змінюють оптово-відпускну ціну в середньому десь на 16%", - сказав він журналістам у четвер.

Ляшко зазначив, що з цих 273 препаратів 97 входять до Нацпереліку основних лікарських засобів. Найближчим часом, після того як пройде закупка цих препаратів за новими цінами, їх доставлять в аптеки.

За його словами, вже відбулося зниження цін на топ-100 найпопулярніших лікарських засобів, які люди купували за власні гроші, але головна задача МОЗу - щоб люди отримували ті лікарські засоби, які необхідні для їхнього лікування.

Як повідомлялося, наприкінці лютого Ляшко повідомив, що МОЗ домовився з вітчизняними виробниками про зниження цін з березня ще на понад 100 препаратів, які не увійшли в першу сотню найбільш популярних ліків. Пропозицій щодо зниження цін відомству надали, зокрема, "Фарма Старт" (компанія Аcino), "Валартін Фарма", "Астрафарм", "Біофарма Плазма", "Інфузія", "Фармацевтична фірма "Здоров’я", Фармфірма "Віола", АТ "Лекхім", ПрАТ "Технолог", ТОВ "НВФ "Мікрохім", "Новофарм-Біосинтез", "Тернофарм", "Лубнифарм", "Фарматрейд".

Раніше вітчизняні виробники найбільш популярних лікарських засобів підписали декларацію про зниження на 30% цін на 100 найбільш популяних препаратів з 1 березня. Серед підписантів, зокрема, асоціація "Виробники ліків України" (АВЛУ) та фармкомпанії "Фармак", "Борщагівський хімфармзавод" (БХФЗ), "Дарниця", корпорація "Артеріум", Київський вітамінний завод, "Юрія-Фарм", "Інтерхім", "Кусум Фарм" та фармфарбрика "Віола".

До переліку 100 найбільш популярних ліків, які найчастіше купують українці, увійшло 20 позицій фармкомпанії "Дарниця", 17 – "Фармаку", 22 - Київського вітамінного заводу, п’ять – "Кусум Фарм", шість - "Юрія-Фарм", вісім – "Артеріуму", дві - "Віоли", три – БХФЗ, 10 – "ІнтерХіму".

Раніше уряд на виконання указу президента знизив граничні постачальницько-збутові надбавки на лікарські засоби з 10% до 8%, а також ввів граничні торговельні (роздрібні) надбавки не вище 35%, що нараховуються до закупівельної ціни з урахуванням податків.

Теги: #ліки #зниження_цін

ЩЕ ЗА ТЕМОЮ

18:16 05.03.2025
Аптеки знизили ціни на більше ніж 100 препаратів згідно зі списком МОЗ

Аптеки знизили ціни на більше ніж 100 препаратів згідно зі списком МОЗ

12:27 27.02.2025
Президент підписав закон, спрямований на забезпечення доступності ліків для населення — основні положення

Президент підписав закон, спрямований на забезпечення доступності ліків для населення — основні положення

09:24 26.02.2025
МОЗ домовився з виробниками про зниження цін ще на більш як 100 препаратів

МОЗ домовився з виробниками про зниження цін ще на більш як 100 препаратів

22:22 25.02.2025
МОЗ домовився з виробниками про зниження цін ще на більш як 100 препаратів

МОЗ домовився з виробниками про зниження цін ще на більш як 100 препаратів

18:54 25.02.2025
Шмигаль: урегульовуємо питання знижок в аптеках на препарати для пацієнтів із хронічними захворюваннями

Шмигаль: урегульовуємо питання знижок в аптеках на препарати для пацієнтів із хронічними захворюваннями

20:27 24.02.2025
Україна може доєднатися до європейської угоди про спільні закупівлі ліків – Ляшко

Україна може доєднатися до європейської угоди про спільні закупівлі ліків – Ляшко

13:02 20.02.2025
Фармкомпанії - члени АВЛУ підписали декларацію про зниження цін на ліки

Фармкомпанії - члени АВЛУ підписали декларацію про зниження цін на ліки

11:17 20.02.2025
Президент АВЛУ: Рішення РНБО про доступність ліків сприятимуть зниженню цін та покращать доступ населення до них

Президент АВЛУ: Рішення РНБО про доступність ліків сприятимуть зниженню цін та покращать доступ населення до них

17:40 19.02.2025
Бізнес-спільнота просить Зеленського ветувати новий закон про ліки

Бізнес-спільнота просить Зеленського ветувати новий закон про ліки

23:28 16.02.2025
Ляшко: За маніпуляції з цінами на ліки АМКУ буде відкривати справи, МОЗ переглядатиме ліцензії

Ляшко: За маніпуляції з цінами на ліки АМКУ буде відкривати справи, МОЗ переглядатиме ліцензії

ВАЖЛИВЕ

Лідери фармринку України заявили про обшуки напередодні анонсованого ними зниження цін на ліки

Шмигаль: урегульовуємо питання знижок в аптеках на препарати для пацієнтів із хронічними захворюваннями

Зеленський ввів у дію рішення РНБО щодо зниження на 30% з 1 березня цін на найбільш затребувані ліки

В Україні дозволено бронювати 100% медпрацівників державних та комунальних медзакладів

В Україні фіксують зростання захворюваності на кашлюк дітей першого року життя - експерт

ОСТАННЄ

Мобільні бригади УЧХ з початку війни надали понад 1, 2 млн медпослуг

МОЗ шукає механізми забезпечення безперервного лікування ВІЛ в умовах припинення фінансування USAID

Кабмін спрямує 1,6 млрд грн з держбюджету на 10 регіональних інвестпроєктів в комунальних медзакладах

Кабмін виділив 207 млн грн гранту від Світового банку на проєкт трансформації медсистеми

Захворюваність на ГРВІ знижується, пік припав на лютий

Citi Ukraine надав грант $0,9 млн Фонду Unbroken

Українка вперше стала доноркою кісткового мозку для іноземця

Україна отримала 100 тис. доз комбінованої вакцини для безоплатних щеплень дітей – МОЗ

Кабмін затвердив постанову щодо вдосконалення системи донорської крові

Кабмін розподілив 3,3 млрд грн на проєкти відбудови та розвитку у сфері медицини

РЕКЛАМА

UKR.NET- новини з усієї України

РЕКЛАМА