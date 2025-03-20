Роздрібні ціни ще на 273 лікарських засоби знизяться найближчим часом – міністр

Невдовзі знизяться роздрібні ціни ще на 273 лікарських засоби від 26 виробників на додаток до визначених урядом топ-100 препаратів, повідомив міністр охорони здоров’я Віктор Ляшко.

"Ми пропрацювали (…) рішення РНБО з іншими виробниками, і маємо сьогодні ще список із 273 медичних препаратів від 26 виробників, які також уже змінили або змінюють оптово-відпускну ціну в середньому десь на 16%", - сказав він журналістам у четвер.

Ляшко зазначив, що з цих 273 препаратів 97 входять до Нацпереліку основних лікарських засобів. Найближчим часом, після того як пройде закупка цих препаратів за новими цінами, їх доставлять в аптеки.

За його словами, вже відбулося зниження цін на топ-100 найпопулярніших лікарських засобів, які люди купували за власні гроші, але головна задача МОЗу - щоб люди отримували ті лікарські засоби, які необхідні для їхнього лікування.

Як повідомлялося, наприкінці лютого Ляшко повідомив, що МОЗ домовився з вітчизняними виробниками про зниження цін з березня ще на понад 100 препаратів, які не увійшли в першу сотню найбільш популярних ліків. Пропозицій щодо зниження цін відомству надали, зокрема, "Фарма Старт" (компанія Аcino), "Валартін Фарма", "Астрафарм", "Біофарма Плазма", "Інфузія", "Фармацевтична фірма "Здоров’я", Фармфірма "Віола", АТ "Лекхім", ПрАТ "Технолог", ТОВ "НВФ "Мікрохім", "Новофарм-Біосинтез", "Тернофарм", "Лубнифарм", "Фарматрейд".

Раніше вітчизняні виробники найбільш популярних лікарських засобів підписали декларацію про зниження на 30% цін на 100 найбільш популяних препаратів з 1 березня. Серед підписантів, зокрема, асоціація "Виробники ліків України" (АВЛУ) та фармкомпанії "Фармак", "Борщагівський хімфармзавод" (БХФЗ), "Дарниця", корпорація "Артеріум", Київський вітамінний завод, "Юрія-Фарм", "Інтерхім", "Кусум Фарм" та фармфарбрика "Віола".

До переліку 100 найбільш популярних ліків, які найчастіше купують українці, увійшло 20 позицій фармкомпанії "Дарниця", 17 – "Фармаку", 22 - Київського вітамінного заводу, п’ять – "Кусум Фарм", шість - "Юрія-Фарм", вісім – "Артеріуму", дві - "Віоли", три – БХФЗ, 10 – "ІнтерХіму".

Раніше уряд на виконання указу президента знизив граничні постачальницько-збутові надбавки на лікарські засоби з 10% до 8%, а також ввів граничні торговельні (роздрібні) надбавки не вище 35%, що нараховуються до закупівельної ціни з урахуванням податків.