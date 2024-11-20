МОЗ затверджуватиме маршрути екстреної допомоги

Міністерство охорони здоров'я затверджуватиме маршрути транспортування екстреної медичної допомоги.

Як повідомляє МОЗ, згідно з постановою уряду, машини екстреної меддопомоги доправлятимуть пацієнтів не лише до комунальних медзакладів, які раніше були зараховані в спроможну мережу, а й до державних медзакладів, що ввійшли до ПМГ і перелік яких затверджено відомством.

МОЗ нагадує, що з 2025 року до єдиного медичного простору долучаться медзаклади, які входять до сфери управління МОЗ, університетські клініки, медзаклади НАМНУ та Держуправління справами.

Таким чином, у Києві до маршрутів екстренки можуть увійти, зокрема, такі клініки як Інститут серця, лікарня "Феофанія".

Як повідомлялося, Кабмін на засіданні 18 листопада врегулював деякі аспекти організації госпітального округу в Києві.

Надкластерними медзакладами в Києві визначають багатопрофільні лікарні для дорослих із розрахунку одна на 600 тис. осіб населення з урахуванням територіальної доступності та спроможності таких медзакладів забезпечити медобслуговування населення, багатопрофільні дитячі лікарні з розрахунку одна на 1,5 млн осіб населення, а також медзаклади, що виконують функцію головного центру з організації та надання меддопомоги за напрямами онкології і психіатрії, із розрахунку один медзаклад на госпітальний округ. Крім того, кластерними медзакладами в Києві визначають багатопрофільні лікарні для дорослих із розрахунку одна лікарня на 400 тис. осіб населення.