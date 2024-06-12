Інвестиції

22:02 12.06.2024

Франція, Туреччина і Японія планують спільні проєкти з Одеською областю

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Франція, Туреччина і Японія планують спільні проєкти з Одеською областю

Голова Одеської облдержадміністрації Олег Кіпер відвідав з робочою поїздкою Берлін (Німеччина), зосередившись на проєктах повоєнного відновлення, економічній та енергетичній підтримці, а також обговоривши співробітництво з різними міжнародними партнерами та компаніями.

"Два плідних робочих дні у Берліні. Зосередили зусилля на проєктах повоєнної відбудови, підтримки економіки та енергетики. Провели перемовини з членом регіональної ради Окситанії Себастьяном Денажа. Підтвердили наміри між регіонами про співпрацю у напрямі будівництва укриттів у закладах освіти та подальше підписання меморандуму", - йдеться в телеграм-каналі Кіпера.

Крім того, делегація домовилася з представниками французької компанії з переробки відходів "Neo-Eco" про зустріч в Одесі для обговорення реалізації проєкту на території області за підтримки партнерського регіону Прованс-Альпи-Лазурний Берег.

"Існуючі домовленості також обговорили з представником Міністерства Європи та закордонних справ Франції", - інформує Кіпер.

З представниками турецької компанії "Çalık Holding" українська сторона обговорила потенційну реалізацію проєктів у сфері енергетики.

"Не оминули увагою й наш агросектор. З представником японської компанії Kim&Chang  обговорили можливість отримати кредитування на проєкти відновлення меліоративних систем на півдні Одещини, а з генеральним директором Sagri - інноваційні рішення у сфері сільського господарства. З нашим партнером Вільним ганзейським містом Бремен відзначили першу річницю співробітництва новими планами, зокрема у підтримці закладів культури", - зазначив Кіпер.

Також очільник Одеської ОДА зустрівся з представниками компаній KOICA, Zaha Hadid Architects, регіональним менеджером німецької компанії Notus Energy в Україні, генеральним директором Panasonic Україна".

 

Теги: #партнери #одеса #проєкт

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