Зеленський у Сінгапурі запросив інвесторів узяти участь у конференції з відновлення України в Берліні

Президент України Володимир Зеленський на полях саміту "Діалог Шангрі-Ла" зустрівся з керівниками провідних сінгапурських інвестиційних компаній, повідомляє пресслужба глави української держави.

"У заході взяли участь керівники суверенного фонду Сінгапуру GIC, інвестфонду Temasek Holdings, компанії Wilmar International, Федерації бізнесу Сінгапуру, інвестиційної компанії Blackstone Singapore, телекомунікаційного оператора SingTel, компанії Universal Success Enterprises, будівельної компанії Meinhardt Group", - ідеться в повідомленні.

Під час зустрічі Зеленський наголосив, що українська економіка навіть у складних умовах війни знаходить шляхи для розвитку і зростання, адаптуючись до нових обставин.

Крім цього, Зеленський висловив подяку сінгапурським бізнесменам, які продовжують працювати в Україні та зберігають робочі місця.

Президент також наголосив, що великий потенціал має розвиток українсько-сінгапурського торговельного співробітництва надалі, особливо у сфері технологій та інновацій.

Зеленський також підтвердив налаштованість України створювати додаткові привабливі стимули для інвесторів.

"Глава держави запросив сінгапурських інвесторів узяти участь у спільній з ЄС конференції з питань відновлення, реформування та модернізації української економіки, яка відбудеться в Берліні. Там буде презентовано програму мобілізації міжнародної фінансової підтримки, реалізації довгострокових проєктів та створення привабливих умов для інвестування в економіку України", - наголошується в повідомленні.