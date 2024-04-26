Україна отримала EUR1,5 млрд від ЄС у рамках Ukraine Facility - прем'єр

Україна в четвер, 25 квітня, отримала EUR1,5 млрд зовнішнього фінансування від Європейського Союзу для покриття дефіциту бюджету, повідомив прем'єр-міністр України Денис Шмигаль.

"Із початку року Україна вже отримала близько $12 млрд зовнішнього фінансування для покриття дефіциту нашого бюджету. Вчора надійшло EUR1,5 млрд від ЄС у рамках нового інструменту Ukraine Facility. Також у рамках пакета допомоги від США отримаємо близько $8 млрд бюджетної підтримки", - написав Шмигаль у телеграмі у п'ятницю.

За словами глави уряду, ці кошти допомагають Україні фінансувати медичні послуги, зарплати лікарів і вчителів, соціальні програми.

Як повідомлялося, президентка Єврокомісії Урсула фон дер Ляєн анонсувала надання Україні додаткових EUR1,5 млрд у рамках Механізму Ukraine Facility обсягом у EUR50 млрд у середу, 24 квітня.