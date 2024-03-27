Інвестиції

19:00 27.03.2024

AHK Ukraine пропонує провести низку реформ для залучення іноземного бізнесу до процесу відбудови

2 хв читати
AHK Ukraine пропонує провести низку реформ для залучення іноземного бізнесу до процесу відбудови

Німецько-українська промислово-торговельна палата (AHK Ukraine) у партнерстві з German Economic Team (GET) склали перелік для запровадження в Україні реформ, спрямованих на покращення інвестиційного клімату, залучення іноземного бізнесу до відбудови, серед яких - пропозиція уніфікувати критерії принципу Build Back Better для проєктів відбудови.

"Ми вітаємо цей документ про інвестиційну політику, результат спільних зусиль AHK Ukraine та German Economic Team. Рекомендації, викладені в цьому документі, слугують дорожньою картою для реалізації цього бачення, скеровуючи наші зусилля зі здійснення значущих реформ та ухвалення політики, що стимулює інновації, підприємництво, а також економічний розвиток", - наведено в документі слова першого віцепрем'єр-міністра економіки Юлії Свириденко.

Так, пріоритетними реформами, безпосередньо пов'язаними з процесами відбудови України, названо зміни у сфері будівництва та інфраструктури: законодавче визначення принципів Build Back Better, удосконалення національних стандартів з будівництва модульних укриттів.

Як зазначають аналітики, хоча численні проєкти відбудови включають реалізацію принципу Build Back Better, його інтерпретації не уніфіковані серед компаній і держустанов. У зв'язку з цим важливо створити єдину концептуальну основу та стандарти відновлення, які відповідають цьому принципу для забезпечення стійкості та інклюзивності в проєктах.

"Ця ініціатива також підвищить узгодженість та ефективність розподілу ресурсів і реалізації проєктів відбудови. Будівельні компанії, урядові установи, міжнародні донори та девелоперські організації - всі отримають однакову вигоду", - йдеться в документі.

Крім того, важливо вдосконалити стандарти для швидкого будівництва модульних наземних укриттів. Як наголошується в документі, наявні державні будівельні норми щодо укриттів не враховують модульні наземні укриття, через що такі об'єкти проходять процедури узгодження як підземні укриття, які не скрізь можуть бути реалізовані та будівництво яких є довшим і складнішим. Водночас безпечні наземні укриття можуть бути швидко розгорнуті в місцях із підвищеним ризиком повітряної небезпеки.

Серед інших пропонованих реформ - скасування обов'язкового отримання дозволів на роботу для іноземних директорів компаній, збільшення порогу для трансфертного ціноутворення через зміну курсу гривні, скорочення документації у сфері кадрів, збільшення терміну для подачі SAF-T файлів до Держподаткової служби.

Для створення рівних умов для нових компаній у сфері фінансів пропонується також імплементувати генеральні угоди Міжнародної організації свопів та деривативів (ISDA) для товарних ринків з готівковим розрахунком, відкриття держпрограми "Доступні кредити 5-7-9%" для компаній з іноземними власниками.

Крім того, пропонується продовжити дію договорів на приєднання до мереж і технічні вимоги для об'єктів відновлюваної енергетики та визнати генеральні угоди EFET (European Federation of Energy Traders) для торгівлі електроенергією і газом.

 

Теги: #реформи #ahk_ukraine #get

ЩЕ ЗА ТЕМОЮ

21:16 20.03.2024
Київ планує у 2-му півріччі 2025р ухвалити стратегію управління держборгом і перейти до реалізації Дорожньої карти реформи управління інвестиціями - План для Ukraine Facility

Київ планує у 2-му півріччі 2025р ухвалити стратегію управління держборгом і перейти до реалізації Дорожньої карти реформи управління інвестиціями - План для Ukraine Facility

17:57 20.03.2024
План Ukraine Facility передбачає запуск HRMIS, реформу оплати праці, відновлення конкурсів і відновлення порталу вакансій держслужби у 2025-2026 рр.

План Ukraine Facility передбачає запуск HRMIS, реформу оплати праці, відновлення конкурсів і відновлення порталу вакансій держслужби у 2025-2026 рр.

20:51 14.03.2024
Єрмак і Сіярто домовилися провести міжурядову зустріч наступного тижня

Єрмак і Сіярто домовилися провести міжурядову зустріч наступного тижня

18:32 20.02.2024
Реєстр власників банківських рахунків і комірок планують створити в Україні - Матриця реформ

Реєстр власників банківських рахунків і комірок планують створити в Україні - Матриця реформ

16:33 20.02.2024
Матриця реформ передбачає оновлення Держстратегії регіонального розвитку та ДФРР - Мінфін

Матриця реформ передбачає оновлення Держстратегії регіонального розвитку та ДФРР - Мінфін

14:34 20.02.2024
Матриця реформ передбачає конкурс на керівництво АРМА протягом року - Мінфін

Матриця реформ передбачає конкурс на керівництво АРМА протягом року - Мінфін

13:35 20.02.2024
Презентована Мінфіном Матриця реформ передбачає реструктуризацію та переатестацію в СБУ, посилення парламентського та цивільного контролю

Презентована Мінфіном Матриця реформ передбачає реструктуризацію та переатестацію в СБУ, посилення парламентського та цивільного контролю

21:14 11.01.2024
Зеленський назвав пріоритетні для України реформи: Зниження рівня бюрократії, антикорупція, суди, безпека та оборонний сектор

Зеленський назвав пріоритетні для України реформи: Зниження рівня бюрократії, антикорупція, суди, безпека та оборонний сектор

12:40 13.12.2023
Шмигаль: Попри повномасштабну агресію РФ, відданість України реформам залишається непохитною

Шмигаль: Попри повномасштабну агресію РФ, відданість України реформам залишається непохитною

20:18 11.12.2023
Стефанішина обговорила із Сійярто захист прав нацменшин

Стефанішина обговорила із Сійярто захист прав нацменшин

РЕКЛАМА

ВАЖЛИВЕ

ОГТСУ у 2024 р. інвестує в розвиток газотранспортної системи 812,9 млн грн - регулятор

Українці заробили $850 млн на інвестиціях у криптоактиви за 2023 р. - Chainalysis

ЄС надасть Міжнародній фінансовій корпорації гарантії щодо інвестицій для України

Україна має перейти до плану Б через нульовий апетит приватних інвесторів у нинішній ситуації

Україна наростить інвестиції у виробництво порохів - Зеленський

ОСТАННЄ

ОГТСУ у 2024 р. інвестує в розвиток газотранспортної системи 812,9 млн грн - регулятор

KSG Agro шукає інвесторів для будівництва заводу за $8 млн із переробки матеріалів, що залишилися унаслідок руйнувань у Херсонській області

ЄБРР розгляне можливість спільного інвестування з UDF у майбутньому

Міжнародні інвестиції в Україну зросли до $1,2 млрд у 2023 році

Українці заробили $850 млн на інвестиціях у криптоактиви за 2023 р. - Chainalysis

Україна запускає механізм держпідтримки проєктів з великими інвестиціями - Свириденко

Інвестори зможуть одержати компенсацію за побудовані ними об'єкти інженерно-транспортної інфраструктури - Шмигаль

Державний департамент США та Німецький фонд Маршалла США створюють проєкт для сталого відновлення міст України

Компанія Univest інвестувала близько 300 млн грн у новий цех із випуску еко-упаковки в ІП "Фастіндастрі"

Україна працює над запуском Агенції залучення інвестицій - перший віце-прем'єр

РЕКЛАМА
РЕКЛАМА
РЕКЛАМА
РЕКЛАМА

UKR.NET- новости со всей Украины

РЕКЛАМА