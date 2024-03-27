AHK Ukraine пропонує провести низку реформ для залучення іноземного бізнесу до процесу відбудови

Німецько-українська промислово-торговельна палата (AHK Ukraine) у партнерстві з German Economic Team (GET) склали перелік для запровадження в Україні реформ, спрямованих на покращення інвестиційного клімату, залучення іноземного бізнесу до відбудови, серед яких - пропозиція уніфікувати критерії принципу Build Back Better для проєктів відбудови.

"Ми вітаємо цей документ про інвестиційну політику, результат спільних зусиль AHK Ukraine та German Economic Team. Рекомендації, викладені в цьому документі, слугують дорожньою картою для реалізації цього бачення, скеровуючи наші зусилля зі здійснення значущих реформ та ухвалення політики, що стимулює інновації, підприємництво, а також економічний розвиток", - наведено в документі слова першого віцепрем'єр-міністра економіки Юлії Свириденко.

Так, пріоритетними реформами, безпосередньо пов'язаними з процесами відбудови України, названо зміни у сфері будівництва та інфраструктури: законодавче визначення принципів Build Back Better, удосконалення національних стандартів з будівництва модульних укриттів.

Як зазначають аналітики, хоча численні проєкти відбудови включають реалізацію принципу Build Back Better, його інтерпретації не уніфіковані серед компаній і держустанов. У зв'язку з цим важливо створити єдину концептуальну основу та стандарти відновлення, які відповідають цьому принципу для забезпечення стійкості та інклюзивності в проєктах.

"Ця ініціатива також підвищить узгодженість та ефективність розподілу ресурсів і реалізації проєктів відбудови. Будівельні компанії, урядові установи, міжнародні донори та девелоперські організації - всі отримають однакову вигоду", - йдеться в документі.

Крім того, важливо вдосконалити стандарти для швидкого будівництва модульних наземних укриттів. Як наголошується в документі, наявні державні будівельні норми щодо укриттів не враховують модульні наземні укриття, через що такі об'єкти проходять процедури узгодження як підземні укриття, які не скрізь можуть бути реалізовані та будівництво яких є довшим і складнішим. Водночас безпечні наземні укриття можуть бути швидко розгорнуті в місцях із підвищеним ризиком повітряної небезпеки.

Серед інших пропонованих реформ - скасування обов'язкового отримання дозволів на роботу для іноземних директорів компаній, збільшення порогу для трансфертного ціноутворення через зміну курсу гривні, скорочення документації у сфері кадрів, збільшення терміну для подачі SAF-T файлів до Держподаткової служби.

Для створення рівних умов для нових компаній у сфері фінансів пропонується також імплементувати генеральні угоди Міжнародної організації свопів та деривативів (ISDA) для товарних ринків з готівковим розрахунком, відкриття держпрограми "Доступні кредити 5-7-9%" для компаній з іноземними власниками.

Крім того, пропонується продовжити дію договорів на приєднання до мереж і технічні вимоги для об'єктів відновлюваної енергетики та визнати генеральні угоди EFET (European Federation of Energy Traders) для торгівлі електроенергією і газом.