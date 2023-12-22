Уряд має намір виділити близько 40 млрд грн на підтримку економічної активності, інвестицій та українських виробників у 2024 році - Шмигаль

Уряд має намір виділити близько 40 млрд грн на програми підтримки економічної активності, інвестицій та українських виробників у 2024 році, повідомив прем'єр-міністр Денис Шмигаль.

"На програми підтримки економічної активності, інвестицій та українських виробників наступного року ми виділяємо близько 40 млрд грн", - сказав Шмигаль на засіданні уряду в п'ятницю.

Також, за його словами, діятиме програма безповоротних грантів "єРобота".

"Сьогодні ухвалюємо рішення про збільшення програми фінансування мікрогрантів на 1,3 млрд грн. Загальна сума програми тепер становитиме 3,2 млрд грн", - заявив він.