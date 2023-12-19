ЄБРР збільшить капітал на EUR4 млрд для підтримки України

Керівники Європейського банку реконструкції та розвитку (ЄБРР) схвалили резолюцію про збільшення сплаченого капіталу банку на EUR4 млрд, або на 13%, - до EUR34 млрд для фінансування проєктів банку в Україні та інших країнах присутності, наголошується в повідомленні ЄБРР.

"Додатковий капітал акціонерів буде використано для забезпечення значних і стійких інвестицій у реальну економіку України, (...) а також допоможе підтримати пріоритети ЄБРР у всіх країнах, де він працює", - йдеться в повідомленні.

Цей капітал дасть змогу ЄБРР продовжувати забезпечувати рівень щорічних інвестицій в Україну в розмірі близько EUR1,5 млрд у період війни, що повністю підтримуються його власним балансом, а також мати кошти для збільшення своєї підтримки до EUR3 млрд щорічно після початку реконструкції. ЄБРР також нагадав, що з лютого 2022 року спрямував Україні понад EUR3 млрд.

Ухвалена керівниками резолюція завершує формальний процес збільшення статутного капіталу ЄБРР, розпочатий на щорічних зборах у травні цього року в Самарканді. Збільшення капіталу набуде чинності 31 грудня 2024 року.

Банк нагадав, що це третє збільшення його капіталу в історії після аналогічних рішень, ухвалених у 1996-му і 2010 рр. "Воно послідувало за визнанням керуючими в травні 2023 року того, що підтримка України має бути вищим пріоритетом банку - наразі і в майбутньому - водночас гарантуючи, що він (ЄБРР - ІФ-У) зможе продовжувати слідувати своїм стратегічним пріоритетам в усіх регіонах присутності", - ідеться в пресрелізі.

Акціонери матимуть право підписатися на додаткові акції відповідно до угоди про заснування ЄБРР. Очікується, що перші заявки буде отримано на початку 2024 року, а виплати стартують із початку 2025 року.

Наразі у банку, крім Європейського Союзу та Європейського інвестиційного банку, 72 національних акціонери після того, як Ірак став його акціонером у листопаді 2023 року.

ЄБРР було засновано 1991 року, і відтоді він інвестував понад EUR190 млрд у понад 6,8 тис. проєктів, зокрема в Україні - EUR19,03 млрд у 559 проєктів. Поточний розмір портфеля банку в Україні становить EUR4,84 млрд.

ЄБРР завершив 2022 рік із чистим збитком у EUR1,12 млрд після чистого прибутку в EUR2,5 млрд роком раніше. Частка України в підписному капіталі банку - 0,8%, або EUR240,1 млн.