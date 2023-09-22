Інвестиції

13:11 22.09.2023

Американський бізнес готовий до інвестицій в Україну після війни за умови гарантій безпеки

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Американський бізнес готовий до інвестицій в Україну після війни за умови гарантій безпеки

У межах візиту до США Президент України Володимир Зеленський провів зустріч із найвпливовішими американськими підприємцями та керівниками найбільших фондів, повідомила пресслужба Офісу президента.

Зустріч було організовано за сприяння найбільшого інвестиційного банку у світі JP Morgan. Загальна вартість активів в управлінні фондів, керівники яких брали участь у заході, перевищує 30 трлн дол. Зокрема, повідомляє пресслужба, у зустрічі взяли участь засновник компанії Bloomberg LP Майкл Блумберг, голова фонду Pershing Square Capital Білл Акман, голова фонду Starwood Capital Баррі Стернліхт, засновник фонду Citadel LLC Кен Гріффін, президент інвестиційної компанії Blackstone Джонатан Грей, заступник голови компанії BlackRock Філіп Гільдебран, голова благодійної організації Schmidt Futures Ерік Шмідт, голова компанії Kraft Group Роберт Крафт та інші.

"Сторони обговорили перспективи залучення найбільшого американського бізнесу до відновлення України та реалізації інвестиційних проєктів. Американські підприємці та фінансисти підтвердили готовність здійснювати масштабні інвестиції в Україну одразу після завершення війни та отримання безпекових гарантій", - повідомляє пресслужба.

Також відбулася окрема зустріч президента Зеленського з головою найбільшої компанії з управління активами у світі BlackRock Ларрі Фінком.

Теги: #сша #інвестиції #україна #бізнес

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