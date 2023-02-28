"Карпатські мінеральні води" мають намір побудувати ще один завод у Львівській області

Група компаній "Карпатські мінеральні води" (КМВ), один із великих гравців на українському ринку, планує збудувати ще один завод у Львівській області потужністю виробництва на першому етапі 230 млн пляшок води на рік, повідомив начальник Львівської обласної військової адміністрації Максим Козицький у телеграмі у вівторок.

"Попередньо, будівництво розпочнуть уже цієї весни. Спорудження першого пускового комплексу буде завершено навесні 2024 року", - написав він за підсумками зустрічі з представниками КМВ.

За його словами, група вже завершила підготовчі документальні процедури з будівництва заводу.

Передбачається, що після першого пускового комплексу на 230 млн пляшок на рік, буде побудовано ще три пускові комплекси, роботу отримають 300 осіб, і щорічно підприємство платитиме близько 110 млн грн податків.

Згідно з інформацією на сайті компанії, вона розпочала свою діяльність на ринку мінеральних вод 1996 року з розливу мінеральної природної столової води ТМ "Карпатська Джерельна", у червні 2002 року її було реорганізовано в завод із виробництва мінеральної води та безалкогольних напоїв "Карпатські мінеральні води". У 2002 році було розпочато виробництво солодких газованих напоїв ТМ "Фруктова Джерельна" та ТМ "Соковинка", а у 2016 - енергетичного напою ТМ "Dragon".

У 2010-2020 роках щорічна виручка ТОВ "Карпатські мінеральні води" трохи перевищувала 100 млн грн за чистого прибутку відповідно 33 млн грн і 14 млн грн. За 9 місяців 2021 року виручка становила 87,6 млн грн за чистого прибутку 21 млн грн.