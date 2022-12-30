Інвестиції

12:31 30.12.2022

Українсько-люксембурзький діловий клуб проведе форум у Люксембурзі щодо відновлення та євроінтеграції України за участю урядів

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Українсько-люксембурзький діловий клуб (ULBC) 31 січня у співпраці з партнерами та за участю представників урядів двох країн проведе форум для обговорення можливостей та викликів відновлення України та її інтеграції в ЄС.

"Хоча війна в Україні ще далека від завершення, планування повоєнного періоду розпочато. В Україні можна очікувати безпрецедентної в сучасній історії структурної трансформації", – зазначають організатори форуму.

На їхню думку, оновлення та відбудова України становлять для інвесторів унікальні можливості та специфічні ризики: "З огляду на очікуване зростання післявоєнні інвестиції в Україну породжують серйозні комерційні, юридичні й технічні питання, а також необхідність координації з міжнародними фінансовими установами та політиками".

ULBC вважає, що завдяки інфраструктурі фінансового ринку, що підтримує глобальну індустрію управління активами, наявності європейських інституцій та інвесторів Люксембург ідеально підходить для цієї дискусії.

Форум об'єднає також громадські організації, прямих іноземних інвесторів, менеджерів активів, юридичних радників та консультантів, багатосторонні фінансові установи та спонсорів.

Серед партнерів заходу – Люксембурзька торговельна палата, ArcelorMittal, Європейський інвестиційний банк, міжнародний депозитарій Clearstream.

Передбачається, що обговорення відбуватимуться і на практичному рівні, щоб досягти відчутного прогресу у важливих напрямах відновлення української економіки. Плануються семінари у таких проєктних галузях, як, зокрема, інфраструктура, технології, сільське господарство та продовольство, кібербезпека, освіта, ринки капіталу та валютне регулювання, верховенство права та вступ до ЄС, ESG, координація державного та приватного фінансування.

 

Теги: #форум #люксембург #україна #відновлення

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