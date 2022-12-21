Кабмін має намір докапіталізувати "Укрфінжитло" держоблігаціями на 30 млрд грн до кінця року

Кабінет Міністрів України має намір до кінця 2022 року випустити облігації внутрішньої держпозики у розмірі 30 млрд грн в обмін на акції додаткової емісії "Укрфінжитла", випливає з проєкту постанови уряду, оприлюдненого народним депутатом Ярославом Железняком (фракція "Голос") у телеграм-каналі в середу.

"Уряд планує додатково "влити" в "Українську фінансову житлову компанію" 30 млрд грн шляхом випуску облігацій на п’ять років під 19,5%. Сподіваюсь, це для компенсації житла тим, хто втратив його внаслідок війни?" – написав він.

Згідно з проєктом постанови, Міністерству економіки буде доручено придбати акції додаткової емісії "Укрфінжитла" на 30 млрд грн в обмін на облігації внутрішньої держпозики.

"Укрфінжитло" є координатором держпрограми доступного іпотечного кредитування для громадян "єОселя". 100% акцій належать державі.

Перший віцепрем'єр – міністр економіки Юлія Свириденко у середу повідомила, що фінансування "Укрфінжитла" буде достатньо, щоб у 2023 році видати 12-15 тис. іпотечних кредитів.