Інвестиції

17:54 04.07.2022

Нацпрограма відновлення та модернізації соцінфраструктури передбачає проєкти на загальну суму $35 млрд

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Нацпрограма відновлення та модернізації соцінфраструктури передбачає проєкти на загальну суму $35 млрд

Національна програма відновлення та модернізації соціальної інфраструктури передбачає реалізацію проєктів, на які потрібне фінансування у розмірі $35 млрд.

Як повідомляється на сайті Плану відновлення України, проєкти соціальної інфраструктури міститимуть низку заходів із енергомодернізації будівель: заміну газових котлів на теплові насоси в системі автономного опалення громадських будівель, теплоізоляцію внутрішньобудинкових теплопроводів, масштабну термомодернізацію, відновлення пошкоджених об'єктів (закладів освіти, медицини, соціальних ) із забезпеченням енергоефективності та безбар'єрності.

Також передбачається розвиток мережі індустріальних парків та розробка програм державно-приватного партнерства з перевагами для інвесторів.

План відновлення також включає створення простору для розвитку молоді.

 

Теги: #відновлення #нацпрограма

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