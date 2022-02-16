"Нова пошта" у 2022 році планує інвестувати у розвиток 5 млрд грн

Група компаній "Нова пошта" у 2022 році планує інвестувати у розвиток 5 млрд грн, із яких 1,2 млрд грн в інноваційний термінал в Одесі.

Як зазначається у повідомленні "Нової пошти" у середу, термінал в Одесі після відкриття стане другим за потужністю сортувальним об'єктом компанії.

Будівельні роботи на одеському терміналі розпочалися у червні минулого року. Термінал складатиметься з двох корпусів - поштового та вантажного, їхня загальна площа - понад 26 тис. кв. метрів.

Наразі продовжується активне будівництво: на вантажному терміналі встановлюється каркас будівлі.

"У 2022 році ми плануємо вкласти безпрецедентні 5 млрд грн у розвиток "Нової пошти": в термінальну інфраструктуру; мережу відділень та пошти; в інновації. Це в півтора рази більше, ніж минулого року. Ми віримо в нашу країну, віримо в її людей, тому продовжуємо розвивати свій бізнес та натхненно працювати", - наведено у повідомленні слова співвласника "Нової пошти" Володимира Поперешнюка.

У березні на терміналі розпочнеться встановлення автоматизованого обладнання. Це будуть дві основні автоматизовані лінії Vanderlande для сортування посилок від 2 до 30 кг і три лінії для сортування дрібних посилок виробництва української компанії "Консорт".

Крім того, на терміналі будуть встановлені телескопічні конвеєри, які заїжджають безпосередньо в кузов автомобіля і допомагають автоматизувати процес навантаження та завантаження. Загалом на терміналі планується встановити 48 таких "телескопів".

На вантажній частині терміналу планується використання 50 робовізків: роботів виробництва української SBR для переміщення вантажів.

Термінал розпочне роботу орієнтовно вже у листопаді цього року. Він зможе обробляти до 40 тис. посилок на годину, що втричі перевищує швидкість наявного терміналу.

На терміналі сортуватимуться посилки для Одеси та 65 населених пунктів Одеської області. На ньому буде створено понад 700 нових робочих місць.

У компанії також повідомили, що наступного тижня планують відкрити автоматизований термінал у Запоріжжі.

Як повідомлялося, група компаній "Нова пошта" за підсумками 2021 року доставила 372 млн відправлень, що на 14% більше, ніж у 2020 році.

Група компаній "Нова пошта" включає, зокрема, компанії "Нова пошта", "НП Логістик", NovaPay та "Нова пошта Глобал".