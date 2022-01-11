"Нова пошта" у 2022 р. планує зрости більше ніж на 20% і в 1,5 разу збільшити інвестиційний бюджет - співвласник

"Нова пошта", провідний поштовий оператор України, у 2022 році планує зрости більше ніж на 20% і в 1,5 разу збільшити інвестиційний бюджет - до 4 млрд грн, повідомив співвласник компанії В'ячеслав Климов в інтерв'ю виданню"Forbes Україна".

"Хочемо зрости більше ніж на 20% і плануємо в півтора разу збільшити інвестиційний бюджет (...) Проінвестували близько 3 млрд грн (у 2021 році - ІФ), плануємо близько 4 млрд грн у 2022-му", - зазначив він.

Говорячи про більш довгострокові плани, другий співвласник компанії Володимир Поперешнюк сказав, що передбачається, що через 10 років "Нова пошта" стане втричі більшою - за кількістю машин, відділень тощо.