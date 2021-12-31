Зеленський обговорив із представниками Катару питання інвестицій та співробітництва

Президент України Володимир Зеленський провів зустріч із катарською делегацією, що прибула в Україну на чолі з членом правлячої в Державі Катар династії шейхом Фейсалом бін Касімом Аль Тані, та обговорив реалізацію спільних інвестиційних проектів у сфері інфраструктури, агропромислового комплексу.

Як повідомляється на сайті глави держави в п'ятницю, президент наголосив на важливості підписаних домовленостей у сфері аграрного співробітництва та взаємодії у готельно-туристичній галузі. "Важливо, що вже маємо перші результати такої роботи – підписання відповідних меморандумів", – сказав Зеленський.

Президент відзначив суттєву активізацію двосторонніх відносин між двома країнами, зокрема збільшення показників українського експорту до Катару на 75%, та наголосив на готовності забезпечити продовольчу безпеку Катару шляхом постачання високоякісної аграрної продукції.

Зеленський також привітав ініціативу створення в Україні Університету гостинності на базі Катарського університету.