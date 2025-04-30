Єврокомісія інвестує EUR910 млн в Європейський оборонний фонд, до якого вперше будуть залучені українські оборонні підприємства

Європейська комісія інвестує EUR910 млн в рамках Європейського оборонного фонду (ЄОФ, European Defence Fund, EDF) на 2024 рік, до якого вперше можуть бути залучені українські оборонні підприємства.

Про це на брифінгу в середу в Брюсселі повідомив речник Європейської комісії Томас Реньє (Thomas Regnier).

За його словами, ці інвестиції мають на меті підтримати 62 вибрані проєкти для створення сильної та інноваційної оборонної промисловості в Європі, щоб "усунути ключові прогалини у можливостях (ЄС), такі як сили, мобільність та захист від безпілотників, шляхом інновацій та співпраці між європейською наукою та промисловістю".

"Уперше до проєктів ЄОФ можуть бути залучені українські оборонні підприємства. Це важливий крок у зміцненні співпраці між українською та європейською оборонними промисловостями", - анонсував Реньє.

У пресрелізі Єврокомісії також зазначається, що посилена співпраця між українською та європейською оборонними промисловостями базується на інформаційно-просвітницьких зусиллях Офісу оборонних інновацій ЄС у Києві, спрямованих на сприяння тіснішим зв'язкам та подальшій інтеграції України в європейську оборонно-промислову базу, зміцнюючи спільні цілі безпеки та інновації.

"Ці інвестиції ЄОФ сприятимуть розвитку оборонної промисловості Європи відповідно до Плану готовності Європейської комісії "Переозброєння Європи" до 2030 року, спрямованого на зміцнення загальноєвропейського оборонного потенціалу, та Спільної Білої книги про готовність європейської оборони до 2030 року, яка формулює новий підхід до оборони та визначає інвестиційні потреби", - наголосили в Єврокомісії.

Деталізується, що за результатами конкурсу ЄОФ у 2024 році було обрано дев'ять проєктів, спрямованих на розробку проривних технологій, таких як проєкт METASTEALTH, який розробляє стелс-матеріали наступного покоління.

"Серед нещодавно відібраних проєктів також є український Small UAS, який зосереджений на розробці передових повітряних систем на базі штучного інтелекту", - повідомили в ЄК.