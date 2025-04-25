Інтерфакс-Україна
Інвестиції
15:38 25.04.2025

Нідерланди інвестують в запровадження енергонезалежності 23 українських лікарень

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Нідерланди інвестують в запровадження енергонезалежності 23 українських лікарень

Нідерландськое агентство з питань підприємництва (RVO) та фонд De Boomgaard Foundation інвестують у встановлення 2700 сонячних панелей, які генеруватимуть 1,6 млн кВт*год електроенергії щорічно для 23 українських лікарень у прифронтових регіонах.

Як повідомляє у пресрелізі голландсько-український благодійний фонд LifeLine Ukraine, який підтримує проєкт з української сторони, загальна вартість проєкту складає EUR3,4 млн.

Проєкт спільно підтримує консорціум партнерів з Нідерландів (Solarge) та України (Lifeline Ukraine та Energy Act Ukraine), забезпечує надійне та стале енергопостачання для основних закладів охорони здоров'я, а згодом i для освітніх установ країни.

Сонячні панелі від компанії Solarge вже встановлені у двох медзакладах у Миколаєві, планується встановлення ще у 21 лікарні.

Окрім сонячних панелей, лікарні також отримають акумулятори для зберігання електроенергії.

Stichting de Boomgaard має намір звернутися до ЄC з проханням про будівництво ще 60 лікарень уздовж лінії фронту після завершення будівництва цих 23 лікарень.

Теги: #лікарні #нідерланди #інвестиції

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