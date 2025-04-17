Шмигаль: Інвестиції в освітню інфраструктуру — магістральний напрям нашої роботи

Уряд України за два роки виділив 13,7 млрд грн на ремонт і будівництво укриттів у школах, спрямував 2,8 млрд грн на шкільні автобуси, 3,4 млрд грн субвенцій на реформу Нової української школи (НУШ) і майже 500 млн грн на обладнання для старшої школи.

Такі дані озвучив прем'єр-міністр України Денис Шмигаль під час презентації нових підходів до облаштування освітніх просторів, лабораторій і майстерень в закладах освіти, що відбувся у новому освітньому просторі — Музеї математики "Кубоїд".

"Інвестиції в освітню інфраструктуру — магістральний напрям нашої роботи. На цьому наголосив під час презентації (…). У модернізації освітніх просторів найбільшу увагу акцентуємо на обладнанні для природничих і технологічних предметів. Наша мета — подолати дефіцит спеціалістів із математичною, природничою і технологічною освітою", - написав Шмигаль у телеграмі у четвер.

За його словами, уже зараз уряд створює "базу, яка допоможе не лише у відновленні, але і в зростанні нашої країни. Розраховуємо на дієву участь регіонів і громад".

Прем'єр нагадав, що "Кубоїд" створено за ініціативи президента України й він "уособлює один із пріоритетів державної політики — впровадження інновацій в навчальний процес".

Прем'єр навів наступні дані стосовно фінансування освіти. "За два роки уряд виділив 13,7 млрд грн на ремонт і будівництво укриттів у школах. Спрямував 2,8 млрд грн на шкільні автобуси. Виділяємо субвенції безпосередньо на обладнання класів. Завдяки комплексній політиці "Школа офлайн" вже повернули понад 160 тисяч дітей до очного навчання. Прагнемо довести цей показник до 300 тисяч. За два роки ми виділили 3,4 млрд грн субвенцій на реформу НУШ і ще майже 500 млн грн на обладнання для старшої школи", - повідомив Шмигаль.