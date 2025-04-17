Інтерфакс-Україна
Інвестиції
17:49 17.04.2025

Шмигаль: Інвестиції в освітню інфраструктуру — магістральний напрям нашої роботи

2 хв читати
Шмигаль: Інвестиції в освітню інфраструктуру — магістральний напрям нашої роботи

Уряд України за два роки виділив 13,7 млрд грн на ремонт і будівництво укриттів у школах, спрямував 2,8 млрд грн на шкільні автобуси, 3,4 млрд грн субвенцій на реформу Нової української школи (НУШ) і майже 500 млн грн на обладнання для старшої школи.

Такі дані озвучив прем'єр-міністр України Денис Шмигаль під час презентації нових підходів до облаштування освітніх просторів, лабораторій і майстерень в закладах освіти, що відбувся у новому освітньому просторі — Музеї математики "Кубоїд".

"Інвестиції в освітню інфраструктуру — магістральний напрям нашої роботи. На цьому наголосив під час презентації (…). У модернізації освітніх просторів найбільшу увагу акцентуємо на обладнанні для природничих і технологічних предметів. Наша мета — подолати дефіцит спеціалістів із математичною, природничою і технологічною освітою", - написав Шмигаль у телеграмі у четвер.

За його словами, уже зараз уряд створює "базу, яка допоможе не лише у відновленні, але і в зростанні нашої країни. Розраховуємо на дієву участь регіонів і громад".

Прем'єр нагадав, що "Кубоїд" створено за ініціативи президента України й він "уособлює один із пріоритетів державної політики — впровадження інновацій в навчальний процес".

Прем'єр навів наступні дані стосовно фінансування освіти. "За два роки уряд виділив 13,7 млрд грн на ремонт і будівництво укриттів у школах. Спрямував 2,8 млрд грн на шкільні автобуси. Виділяємо субвенції безпосередньо на обладнання класів. Завдяки комплексній політиці "Школа офлайн" вже повернули понад 160 тисяч дітей до очного навчання. Прагнемо довести цей показник до 300 тисяч. За два роки ми виділили 3,4 млрд грн субвенцій на реформу НУШ і ще майже 500 млн грн на обладнання для старшої школи", - повідомив Шмигаль.

Теги: #інвестиції #інфраструктура #освіта

ЩЕ ЗА ТЕМОЮ

19:58 15.04.2025
Новий Порядок здобуття середньої освіти призведе до закриття 64 із 174 освітніх закладів Херсонщини - ОВА

Новий Порядок здобуття середньої освіти призведе до закриття 64 із 174 освітніх закладів Херсонщини - ОВА

16:39 10.04.2025
Кличко обговорив з дипломатами 38 країн допомогу Україні та інвестиції

Кличко обговорив з дипломатами 38 країн допомогу Україні та інвестиції

13:20 10.04.2025
Михайло Поплавський: ОСВІТНІЙ МЕДІАХАБ – нова платформа для студентів

Михайло Поплавський: ОСВІТНІЙ МЕДІАХАБ – нова платформа для студентів

11:46 10.04.2025
"Інтерпайп" продовжує розвивати систему техосвіти в Дніпрі та відкрив 12-ту шкільну локацію, збільшуючи інвестиції в освіту

"Інтерпайп" продовжує розвивати систему техосвіти в Дніпрі та відкрив 12-ту шкільну локацію, збільшуючи інвестиції в освіту

08:50 10.04.2025
Smart Energy зупинила 3,2 млрд грн інвестицій в українські надра

Smart Energy зупинила 3,2 млрд грн інвестицій в українські надра

19:22 08.04.2025
Електронні документи про освіту в "Дії" згенерували понад 26 млн разів - Лісовий

Електронні документи про освіту в "Дії" згенерували понад 26 млн разів - Лісовий

19:02 08.04.2025
У 2025 році планується підключити до "Мрії" ще тисячі шкіл - Зеленський

У 2025 році планується підключити до "Мрії" ще тисячі шкіл - Зеленський

15:49 08.04.2025
Зеленський і прем’єр Бельгії обговорили спільне виробництво й інвестиції

Зеленський і прем’єр Бельгії обговорили спільне виробництво й інвестиції

10:10 07.04.2025
Запускаємо "Мрію" для кожної школи вже цього тижня - Федоров

Запускаємо "Мрію" для кожної школи вже цього тижня - Федоров

03:02 05.04.2025
Завершено аварійно-рятувальні роботи на місцях ворожих атак у Кривому Розі

Завершено аварійно-рятувальні роботи на місцях ворожих атак у Кривому Розі

ВАЖЛИВЕ

Україна відкрита до залучення інвестицій партнерів у сферу корисних копалин - Зеленський

Зеленський у Давосі обговорив із топменеджерами інвестиції в Україну

Рада директорів ЄБРР схвалила інвестиції в Україну на понад 1,3 млрд євро

Meest залучить стратегічного інвестора для розвитку бізнесу в Європі

Від початку повномасштабної війни Україна залучила понад $85 млрд зовнішнього фінансування - Шмигаль

ОСТАННЄ

"Ліси України" 2025р. інвестують 20 млн грн у відновлення 10 тис. га "селянських" лісів у Рівненській області

Біткойн упав до мінімуму з листопада

"Нова пошта" в 2025 р. збільшить інвестиції в Європі на 42,8% - CEO Nova Post Europe

Philip Morris планує інвестувати 200 млн грн у запуск нікотинових подушечок ZYN в Україні

ДТЕК інвестував у відновлення ТЕС у січні-лютому майже 0,7 млрд грн

Dragon Capital планує інвестувати в Україну в 2025р $100 млн

Dragon Capital інвестує в новий житловий проєкт Viking Gardens біля Львова

Інвестори вивели з американських ETF на біткойн $5,5 млрд за п'ять тижнів

Потенційні втрати інвестицій в українську економіку за 5 років можуть сягнути $2,7 млрд – дослідження

ДТЕК з початку війни інвестував у відновлення ТЕС і роботу шахт 28 млрд грн

РЕКЛАМА
РЕКЛАМА

UKR.NET- новини з усієї України

РЕКЛАМА