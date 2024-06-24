Green Deal

09:34 24.06.2024

Норвезька компанія побудує в Естонії гігантську морську ВЕС на 1560 МВт

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Норвезька компанія побудує в Естонії гігантську морську ВЕС на 1560 МВт

Норвезька компанія Deep Wind Offshore AS виграла аукціон із будівництва потужної вітроелектростанції в Естонії на морській ділянці Saare 2.1, розташованій поруч з островом Сааремаа.

За даними естонських ЗМІ, заявка компанії на будівництво вітропарку була єдиною на аукціоні. Deep Wind Offshore запропонувала розробити проєкт ВЕС за початковою ціною 2 млн 457 тис. євро.

Переможець отримав дозвіл на встановлення до 98 вітряних турбін загальною потужністю до 1560 МВт у зоні Saare 2.1 площею 163,8 кв. км.

Deep Wind Offshore - міжнародний розробник і власник морських вітроенергетичних проєктів. Компанія працює в Норвегії, Південній Кореї, Швеції та Естонії. Розмір портфеля становить понад 10 ГВт.

Теги: #норвегія #естонія #вес

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