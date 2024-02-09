Біоенергетика з кінця січня зазнає мільйонних збитків через відсутність нових договорів із "ГарПоком" і зупиняє виробництво е/е - голова БАУ

Біоенергетична асоціація України наполягає на тимчасовому припиненні для станцій на біогазі та біомасі дії постанови енергорегулятора НКРЕКП №178 від 24 січня щодо укладання нових договорів із ДП "Гарантований покупець" для збереження його зобов'язань із викупу "зеленої" е/е, оскільки її норми не можна виконати, а галузі через це загрожує банкрутство, повідомив голова асоціації Георгій Гелетуха.

"Біо-ТЕС і біо-ТЕЦ технічно не в змозі виконати вимоги постанови. Для того, щоб укласти новий договір із "ГарПоком", потрібно укласти договір із "Укренерго" на послугу зі зменшення навантаження. Але надати таку послугу НЕК біоенергетичні станції не можуть за своєю природою, це технічно неможливо", - сказав Гелетуха в бліц-інтерв'ю порталу "Енергореформа".

Він пояснив, що, наприклад, для станцій на біогазі потрібне тепло для підтримання температури реакції, а в разі зупинки виробітку е/е за командою диспетчера зупиняється і вироблення тепла, внаслідок чого загинуть бактерії і буде зруйновано весь процес. ТЕС на твердій біомасі, за його словами, також мають свої проблеми - у разі вимоги зниження потужності вони не зможуть зупинити горіння в котлі і змушені будуть вироблену пару випускати просто в повітря.

Гелетуха звернув увагу, що компенсації за це не передбачені, що призводитиме до великих додаткових витрат для виробників.

"Взагалі я ніколи не чув ідей балансування енергосистеми станціями на біомасі та біогазі", - наголосив представник галузі.

Він зазначив, що за два дні, які мали виробники з ВДЕ на підписання нових договорів із "ГарПоком", щоб було збережено його зобов'язання з викупу е/е за "зеленим тарифом", такі договори підписали приблизно не більше 5% біоенергетичних компаній.

Загалом, за його даними, на 24 січня в Україні було 69 електростанцій на біогазі загальною потужністю 158,7 МВт ел і 23 електростанції на біомасі загальною потужністю 154,2 МВт ел.

Водночас Гелетуха висловив думку, що підписанти зробили це виключно з розрахунку на те, що "Укренерго", розуміючи проблему, просто не даватиме команди на розвантаження.

Крім того, як зазначив голова БАУ, підписання договорів з "Укренерго" вимагає встановлення телеметрії (обладнання для обліку), якої також немає у більшості компаній, оскільки за два дні її фізично встановити неможливо, а до ухвалення постанови такої вимоги не було.

У зв'язку з цим БАУ пропонує призупинити на три місяці дію постанови для біоенергетичних станцій, за цей час виключити вимогу надання ними послуг зі зменшення навантаження, а також передбачити з 27 січня зарахування та оплату обсягів електроенергії за "зеленим" тарифом для таких станцій. За цей час станції також встановлять телеметрію, запевнив Гелетуха, додавши, що, наприклад, "Смілаенергопромтранс" порахувала її вартість приблизно в 300 тис. грн.

При цьому він зазначив, що "НКРЕКП визнає проблему, але поки що не знає, як її вирішити".

Тим часом у БАУ порахували, що збитки, зокрема, станцій на біогазі через те, що "ГарПок" із 27 січня не може зараховувати вироблений ресурс тих виробників, які не підписали з ним нових договорів, можуть становити понад 16 млн грн на добу.

"Давайте порахуємо загалом по біогазовій галузі. Її потужність 150 МВт. Множимо на 0,75, тому що рахуємо власні потреби і нестабільність генерації, і на 24 години. Це орієнтовно 2700 МВт-год на добу. За тарифі у середньому 4,99 грн/кВт-год, це 16,2 млн грн на добу з ПДВ", - поділився розрахунками голова асоціації.

Він також додав, що, наприклад, щодо компанії "Галс-Агро" збитки становлять 1,5 млн грн/добу, прямі збитки через відсутність генерації електроенергії в "Смілаенергопромтранс" становлять 500-550 тис. грн/добу.

При цьому він уточнив, що це підприємство, маючи газовий котел, перейшло на виробництво тепла з газу, що надається НАК "Нафтогаз України" за ПСО, а, наприклад, Переяславська біо-ТЕС зупинила виробництво електроенергії.

"Але практично весь біоенергетичний сектор зараз працює вхолосту, за винятком кількох компаній, які встигли укласти договори до 27 січня, і їхню електроенергію враховують і за яку заплатять. А як іншим - працювати і не отримувати грошей? Скільки вони протягнуть? Це загроза банкрутства галузі", - наголосив голова БАУ.

Сам "ГарПок" на своєму сайті повідомив, що за дві доби січня 2024 року - з 00:01 25 січня до 23:59 26 січня, він уклав із виробниками е/е з ВДЕ 1428 угод: 716 додаткових угод у межах приведення договорів купівлі-продажу е/е за "зеленим" тарифом у відповідність із типовою формою договору в новій редакції та 712 договорів щодо участі в його балансувальній групі.

Він зазначив, що на кінець доби 26 січня 215 учасників балансувальної групи ДП опинилися в ситуації, коли через відсутність договору про надання послуги зі зменшення навантаження, укладеного з "Укренерго" (договори з ППВДЕ), у "ГарПоку" припиняються зобов'язання з купівлі-продажу електроенергії у таких учасників.

Там уточнили, що наявність договору з ППВДЕ є новою вимогою для укладення договору на участь у балансувальній групі "ГарПоку", передбаченою постановою регулятора №178 від 24 січня 2024 року та нормами закону про зелену трансформацію 3220-IX від 30 червня 2023 року. Підприємство продовжує договірну кампанію з тими виробниками з ВДЕ, які поступово укладають з "Укренерго" договори з ПУВДЕ, додав "ГарПок".

Станом на кінець дня 5 лютого він уклав договори про участь у його балансувальній групі з 801 учасником (загалом їх понад 920).

Як повідомлялося, 24 січня НКРЕКП на виконання червневого закону про "зелену" трансформацію ухвалила зміни до своєї постанови від 26 квітня 2019 року № 641, згідно з якими затвердила новий порядок купівлі "ГарПоком" зеленої електроенергії та типовий договір її купівлі-продажу. "ГарПок" звернувся до учасників ринку терміново, не пізніше 25 січня 2024 р. (включно), надати йому заповнені та підписані проєкти додаткової угоди до договору купівлі-продажу е/е за "зеленим" тарифом і договору про участь у його балансувальній групі. Він попередив, що виробники не пізніше дати набуття чинності 26 січня 2024 року відповідних положень закону про "зелену" трансформацію зобов'язані привести договір купівлі-продажу у відповідність до типового договору та укласти новий договір про участь у балансувальній групі ГП. Щодо тих, хто не встигне це зробити, зобов'язання з викупу е/е припиняються з 27 січня.

Ситуацію з екстреним переукладенням договорів назвала неприйнятною Асоціація сонячної енергетики України, зазначивши, що відповідно до абзацу третього пункту 6 розділу ІІ "Прикінцеві та перехідні положення" Закону України №3220 щодо "зеленої трансформації", суб'єкту господарювання надається 20 днів на ознайомлення, підписання та надсилання відповідних документів "ГарПоку".

НКРЕКП пояснила затримку з прийняттям постанови №178 затримкою погодження АМКУ.