"Метінвест" долучився до розроблення Зеленої стратегії України на Міжнародному форумі сталого розвитку

Гірничо-металургійна група "Метінвест" долучилася до розроблення Зеленої стратегії України на Міжнародному форумі сталого розвитку-2023 в Києві та Гаазі (Нідерланди).

Згідно з пресрелізом компанії, форум зібрав понад 700 учасників - провідних експертів зі сталого розвитку, представників української влади, бізнес-сектору України та ЄС, громадських організацій, програм ООН, а також дипломатів і журналістів.

Протягом двох днів учасники обговорювали теми переходу України до "зеленої" економіки, фінансування відбудови країни після війни, умови для сталого розвитку українських міст.

Результатом спільної роботи стало формування основних засад Зеленої стратегії України на наступні 20 років. Стратегія ґрунтуватиметься на принципах сталості з урахуванням вимог європейської та євроатлантичної інтеграції, міжнародного партнерства, а також нинішніх викликів. Це набір ініціатив, чітка дорожня карта, практичний план дій, який згодом представляють уряду України.

Директор департаменту сталого розвитку та екологічного менеджменту "Метінвесту" Віталій Коваленко пояснив, що формальне дотримання бізнесом стандартів ESG ще не гарантує переходу до "зеленої" економіки, адже воно задовольняє очікування лише фінансових інституцій. Щоб досягти успіху в довгостроковій перспективі, варто орієнтуватися на цінності клієнтів, що постійно змінюються. Зрештою принципи сталого розвитку стають визначальними та додають компанії конкурентних переваг.

"Водночас відповідність цим принципам означає значні витрати. А для цього потрібні обізнаність та спроможність споживачів сплачувати умовні премії за сталий розвиток, як це відбувається в західних суспільствах, або урядова підтримка через систему мотиваційних, регуляторних та фіскальних інструментів. Саме цим питанням уряд має приділяти увагу на макроекономічному рівні", - зазначив Коваленко, слова якого наводить пресслужба.

У пресрелізі уточнюється, що в Національному банку України вважають, що відновлення України вже зараз має відбуватися відповідно до ESG-стандартів, адже це значно заощадить ресурси в майбутньому.

"Банківський сектор є посередником у розподілі фінансових ресурсів, а під час затвердження бізнес-проєктів звертають особливу увагу на дотримання нефінансових стандартів. Світ готовий надавати кошти тим компаніям, які ментально готові відповідати екологічним, соціальним та управлінським принципам, що своєю чергою відкриває багато можливостей", - сказала перший заступник голови НБУ Катерина Рожкова.

Водночас у Міністерстві економіки України наголосили, що план "зеленого" переходу України, який воно розробляє, неможливо реалізувати без консолідації зусиль із громадським сектором та бізнесом.

"Дотримання принципів сталого розвитку сприятиме швидшим темпам відновлення української економіки в поствоєнний період", - вважає заступник міністра економіки Олексій Соболєв.

У Гаазі учасники форуму обговорили вплив глобального "зеленого" порядку денного та формування плану відновлення України відповідно до принципів кругової економіки.

Керівник відділу кліматичної стратегії та регіонального розвитку Європейського банку реконструкції та розвитку (ЄБРР) Дімітрі Гвіндадзе зазначив, що відновлення України - один з основних пріоритетів банку як найбільшого інвестора в країну. На його думку, "зелений" перехід в Україні важливо здійснити на всіх рівнях - від виробництва до оподаткування.