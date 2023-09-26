Green Deal

15:01 26.09.2023

Індонезія запустила біржу для торгівлі квотами на викиди CO2

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Індонезія запустила біржу для торгівлі квотами на викиди CO2

Індонезія у вівторок запустила свою першу біржу для торгівлі квотами на викиди парникових газів, розраховуючи, що це допоможе їй у русі до вуглецевої нейтральності.

Оператором нового майданчика - Indonesia Carbon Exchange - є Індонезійська фондова біржа (IDX). У вівторок на новій біржі було укладено 13 угод із квотами загальним обсягом понад 450 тис. тонн еквівалента CO2, повідомляє Financial Times із посиланням на фінансового регулятора Індонезії (OJX).

"Запуск біржі демонструє відданість Індонезії скороченню викидів парникових газів і боротьбі зі зміною клімату", - йдеться в презентації OJX.

Як заявив у вівторок президент Індонезії Джоко Відодо, він бачить у країні великий потенціал для розвитку ринку торгівлі квотами на викиди CO2 і розраховує, що Індонезія з часом почне відігравати значну роль у цій сфері.

Індонезія, яка ратифікувала Паризьку угоду з клімату 2016 року, ставить за мету скоротити викиди парникових газів до 2030 року більш ніж на 40%. Країна також ставить за мету досягти вуглецевої нейтральності до 2060 року.

Теги: #індонезія #викиди #біржа

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