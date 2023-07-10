Green Deal

17:43 10.07.2023

У Житомирі хочуть запустити біоТЕЦ на RDF із місцевого сміттєпереробного заводу - заступник мера

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У Житомирі хочуть запустити біоТЕЦ на RDF із місцевого сміттєпереробного заводу - заступник мера

Одна з біоТЕЦ у Житомирі, яку планували запускати на трісці, наполовину перейде на RDF (Refuse Derived Fuel, пальне з відходів після сортування - ЕР) з місцевого сміттєпереробного заводу, повідомив заступник міського голови Житомира Сергій Кондратюк,

"Нам вдалося переконати інвесторів цієї ТЕЦ, щоб вони працювали і на RDF. Ми виходили з того, що в Житомирі вже є побудований сміттєпереробний завод, який у будь-якому разі вироблятиме RDF і повезе його на продаж. Навіщо його продавати далеко, якщо ми можемо використовувати його на місці?" - зазначив Кондратюк у коментарі інтернет-порталу "Енергореформа" в кулуарах форуму енергетичної безпеки громад, організованому Energy Club.

За його словами, за пропозицією міської ради інвестори переробили проєкт біоТЕЦ, згідно з яким вона вироблятиме 20 МВт тепла з тріски (планувалося 40 МВт - ЕР) і 20 МВт - з RDF. Окрім того, її проєктна потужність передбачає 10 МВт е/е.

Водночас поки що немає прогнозів, коли саме сміттєпереробний завод зможе виробляти необхідні обсяги RDF.

"Будівництво заводу завершилося, але в процесі тестової експлуатації стало зрозуміло, що він не може дати параметрів, які було заявлено під час проєктування: 85% перероблення і 15% - повернення на полігон. Тому буде докуплено обладнання, щоб увійти в параметри. Нині майже 35% "хвостів залишається", - пояснив Кондратюк.

Водночас, як зазначив заступник мера, найімовірніше, причиною відхилень є морфологічний склад сміття, більша частина якого - органічні відходи. Тому наразі знову необхідно дослідити цей морфологічний склад, щоб зробити висновки та вжити заходів щодо поліпшення параметрів перероблення.

Як повідомлялося, відкриття першого в Україні сміттєпереробного заводу, який побудували в Житомирі, планувалося орієнтовно наприкінці осені 2022 року. За словами мера міста Сергія Сухомлина, обсяги RDF-сировини, яку можна буде виробляти з продукованого містом сміття і використовувати для виробництва тепла, дають змогу замістити 20 млн куб. м природного газу за рік.

Окрім того, на кінець минулого року намічався запуск декількох ТЕЦ на трісці різної потужності.

Згідно з інформацією на сайті Житомирської міськради, потужність сміттєпереробного заводу, будівництво якого розпочалося в травні 2021 року, становить 0,5 млн куб. м за рік.

 

Теги: #житомир #сміттєпереробний_завод

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