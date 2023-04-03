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14:44 03.04.2023

Будівництво сміттєпереробного заводу в Львові планують завершити до кінця року – Садовий

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Будівництво сміттєпереробного заводу в Львові планують завершити до кінця року – Садовий

Будівництво сміттєпереробного заводу у Львові планується завершити до кінця поточного року, будівельні роботи виконано на 25%, повідомив мер міста Андрій Садовий.

"Оглянули будівництво сміттєпереробного заводу. Наразі вже виконано 100% проєктувальних та 25% будівельних робіт. До кінця року плануємо завершити будівництво. Наступний етап – монтаж обладнання", – написав мер на фейсбук-сторінці у понеділок.

Він нагадав, що будівництвом займається польська компанія Control Process S.A., яка має досвід подібних робіт. Потужність заводу становитиме 250 тис. тонн/рік.

Крім того, триває рекультивація Грибовицького полігону, понад 90% робіт уже виконано, додав Садовий.

Як повідомлялося, 1 червня 2018 року Львівська міська рада та Європейський банк реконструкції та розвитку підписали договір на загальну суму EUR35 млн, призначених для будівництва заводу із переробки відходів та рекультивації Грибовицького полігону.

 

Теги: #львів #сміттєпереробний_завод

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