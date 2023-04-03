Будівництво сміттєпереробного заводу в Львові планують завершити до кінця року – Садовий

Будівництво сміттєпереробного заводу у Львові планується завершити до кінця поточного року, будівельні роботи виконано на 25%, повідомив мер міста Андрій Садовий.

"Оглянули будівництво сміттєпереробного заводу. Наразі вже виконано 100% проєктувальних та 25% будівельних робіт. До кінця року плануємо завершити будівництво. Наступний етап – монтаж обладнання", – написав мер на фейсбук-сторінці у понеділок.

Він нагадав, що будівництвом займається польська компанія Control Process S.A., яка має досвід подібних робіт. Потужність заводу становитиме 250 тис. тонн/рік.

Крім того, триває рекультивація Грибовицького полігону, понад 90% робіт уже виконано, додав Садовий.

Як повідомлялося, 1 червня 2018 року Львівська міська рада та Європейський банк реконструкції та розвитку підписали договір на загальну суму EUR35 млн, призначених для будівництва заводу із переробки відходів та рекультивації Грибовицького полігону.