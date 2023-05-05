Green Deal

13:11 05.05.2023

В Україні планують побудувати понад 30 біометанових заводів

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В Україні планують побудувати понад 30 біометанових заводів

ТОВ "Оператор ГТСУ" отримало заявки від понад 10 компаній, які розглядають можливість будівництва в Україні 31 біометанового заводу продуктивністю 225 млн куб. м на рік, повідомив генеральний директор підприємства Дмитро Липпа в четвер на парламентських слуханнях, присвячених розвитку альтернативних джерел енергії.

"Вдале позиціонування українського біометану на ринках ЄС потребує деталізованого та виваженого підходу, метою якого є напрацювання механізмів транскордонної торгівлі біометаном, зокрема, зняття бар'єрів для реалізації до країн ЄС біометану, який транспортує газотранспортна система", - цитує підприємство на фейсбук-сторінці слова свого очільника.

Ліппа вказав, що Україні необхідно уніфікувати нормативні вимоги щодо біометану з країнами ЄС, щоб усунути внутрішні обмеження для його експорту. Йдеться про узгодження митного оформлення переміщення біометану через кордон, видачі гарантій і сертифікатів його походження, які будуть визнаватися як на внутрішньому, так і на зовнішньому ринках.

Галузь альтернативної енергетики також потребує створення додаткових фінансових інструментів транскордонного кредитування, які можуть бути застосовані для повного або часткового покриття витрат виробника на підключення до мереж, впевнений директор "Оператора ГТСУ".

Своєю чергою заступник міністра аграрної політики Віталій Головня наголосив на актуальності виробництва біометану та біоетанолу для України через проблеми з енергетикою та логістикою. "Імпортозаміщення, енергетична та економічна безпека - першочергове завдання держави", - зазначив заступник міністра, слова якого наведено на сайті аграрного відомства.

Заступник міністра зазначив, що виробництво біоетанолу - це харчова та продовольча безпека, оскільки продукти переробки біоетанолу є сировиною для багатьох галузей. Зокрема, для кормів у тваринництві та біогазових заводів, що виробляють електроенергію або біометан.

Народний депутат від фракції "За майбутнє" Сергій Лабазюк також вказав на необхідність внесення змін до законодавства для розблокування експорту біометану. Він вважає за доцільне розробити постанови щодо експорту та окремо щодо реєстру біометану, який досі повноцінно не працює.

"Будемо виправляти законодавчі прогалини, впорядковувати ринок біометану і надавати поштовху для запуску інвестицій у розвиток альтернативного палива. Ми велика і потужна аграрна країна, і маємо використовувати по максимуму агровідходи, переробляючи власну продукцію", - написав він у дописі на фейсбук-сторінці.

Як повідомлялося, у квітні 2023 року агрохолдинг "Галс Агро" запустив у Чернігівській області перший в Україні біометановий завод потужністю 3 млн куб. м газу на рік і розраховує поставити перші партії біометану на експорт уже поточного року.

Теги: #заводи #біометан

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