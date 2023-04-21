Green Deal

12:12 21.04.2023

Delta Ukraine забезпечить будівництво кампусу будівельних технологій Kingspan за зеленим стандартом

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Delta Ukraine забезпечить будівництво кампусу будівельних технологій Kingspan за зеленим стандартом

Кампус ірландського виробника теплоізоляційних енергоефективних технологій Kingspan в Україні буде сертифіковано за зеленим стандартом, повідомили у Delta Ukraine, яка бере участь у реалізації проєкту.

Як повідомляється, Delta Ukraine забезпечує для Kingspan загальний дизайн, BIM-управління, розробку проєктних інженерних рішень, управління проєктами та будівництвом, авторський та технагляд, сертифікацію за британським або американським зеленим стандартом.

У лютому Офіс із залучення та підтримки інвестицій при Кабінеті Міністрів України (UkraineInvest) відповідно до закону про "інвестняни" підписав меморандум щодо підготовки заявок щодо інвестпроекту з Kingspan на $220 млн.

Старт будівництва кампусу у Львівській області заплановано на 2024 рік, період реалізації проєкту – близько п'яти років. Реалізація проєкту дозволить створити 600-800 нових робочих місць.

"Унікальність проєкту Kingspan полягає в його інноваційному підході до будівництва та виробництва передових матеріалів із низьким рівнем викидів вуглецю. Інвестиції Kingspan в Україні відображають його бачення потенціалу ринку будівельних матеріалів та систем та розвитку сталого будівництва у глобальному масштабі", - йдеться у релізі.

Очікується, що новий кампус включатиме шість основних виробничих блоків, кожна будівля буде оснащена сонячними панелями, що дозволить більш ефективно використовувати енергію.

Компанія Kingspan створена в 1965 році в Ірландії, спеціалізується на виробництві будівельних рішень для огороджувальних конструкцій (покрівля, стіни, фасади), а також захисних стін, холодильних дверей, високотехнологічного твердого уретану та твердої фенольної теплоізоляції для покрівель, стін, підлог та трубопроводів. Оперує 200 виробничими потужностями у всьому світі. В Україну компанія прийшла у 2005 році.

У квітні 2022 року Kingspan повідомила про завершення виходу із російського бізнесу. На РФ припадало менше 1% світових операцій компанії. Вона також пожертвувала $750 тис. UNICEF для створення п'яти центрів Blue Dot для допомоги біженцям на українському кордоні.

Delta Ukraine входить до австрійської компанії Delta Holding, заснованої 1977 року у Вельсі. Надає послуги з будівництва, проєктування, будівельного менеджменту, генерального підряду, "зеленої" сертифікації будівель. Компанія має дочірні підприємства в Австрії, Чехії, Словаччині та Україні.

Delta Ukraine – лідер українського ринку зелених сертифікацій. Сьогодні портфель активних проєктів компанії включає LEED сертифікацію бізнес-кампусів В04 та В06 у UNIT.City та БЦ MAG.NETT у Києві, а також сертифікацію низки інших проєктів нового будівництва в Україні за різними системами.

Теги: #нерухомість #енергоефективність #delta_ukraine

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