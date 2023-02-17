Україна може вийти на торгівлю квотами на викид парникових газів у 2024-2025рр.

Україна буде готова брати участь у торгівлі квотами на викид СО2 та може розпочати її вже у 2024-2025 рр., заявив міністр захисту навколишнього середовища та природних ресурсів Руслан Стрілець агентству "Інтерфакс-Україна".

"Україна може вже у 2024-2025 рр. вийти на торгівлю квотами. Питання не стоїть на паузі. У 2023 році ми вже підписали угоду зі Швейцарською Конфедерацією, підписали відповідний меморандум з Японією, і ще з багатьма країнами наразі тривають переговори щодо укладання угод вже безпосередньо щодо торгівлі квотами за статтею 6 Паризької угоди", - сказав Стрілець.

"Вже маємо певні кроки, а не лише розмови", – додав він.

За його словами, з 1 січня 2022 року в Україні впроваджується система моніторингу, звітності та перевірки на рівні встановлення. "На сьогоднішній день у міністерстві зареєстровано вже понад тисячу установок, і ми вже отримуємо звіти", - повідомив Стрілець.

За його словами, через повномасштабне вторгнення РФ у країну процес дещо сповільнився, але рух триває.

Крім того, у рамках підготовки до торгівлі квотами команда Мінприроди готує законопроєкт, що надасть змогу вибудувати систему верифікації моніторингу викидів парникових газів.

Єврокомісар із навколишнього середовища Віргініюс Сінкявічус на нещодавньому спільному засіданні з урядом України констатував, що фокус-діалог ЄС та України щодо Європейської "зеленої" угоди та "зеленого" переходу через війну поставлено на паузу. За його словами, Брюссель готовий поновити його, коли Україна буде готова. Синкявічус наголосив на важливості впровадження Україною функціональної системи моніторингу, звітності та перевірки на рівні встановлення як перший крок до створення ETS (система торгівлі квотами на викиди).

Синкявічус наголосив на важливості впровадження Україною функціональної системи моніторингу, звітності та перевірки на рівні встановлення як перший крок до створення ETS (система торгівлі квотами на викиди).