Green Deal

16:21 01.10.2022

"Нафтогаз" випробує можливості зберігання водню в підземних сховищах газу

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"Нафтогаз" випробує можливості зберігання водню в підземних сховищах газу

НАК "Нафтогаз" планує найближчим часом зайнятися випробуваннями можливостей зберігання водню в підземних сховищах газу, повідомив головний інженер АТ "Укртрансгаз" Роман Кохтюх.

"Ми над цим проєктом працюємо. "Укртрансгаз" має кілька меморандумів з європейськими операторами підземного зберігання газу, які в цьому напрямі рухаються вже кілька років і фактично прийшли до випробувань в реальності можливостей обладнання та пласта зі зберігання водню", - сказав він у коментарі "Енергореформі" під час візиту до Львівської області.

За його словами, війна внесла певні корективи в плани "Нафтогазу" за цим напрямком, але компанія вже визначилася, на якому з ПСГ буде проводити такі випробування.

"Сподіваюся, незабаром розпочнемо реалізацію цього проєкту, зокрема з урахуванням досвіду європейських колег", - зазначив Кохтюх.

Теги: #нафтогаз #водень

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