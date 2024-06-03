У ЄС розпочали роботу над прискоренням інвестицій у ринок водню

Європейська комісія оголосила в понеділок про новий крок у розвитку водневого ринку ЄС - запуск роботи над пілотним механізмом у рамках нещодавно ухваленого пакета з декарбонізованих газів і водню.

"Водень є стратегічною частиною переходу ЄС до екологічно чистої енергетики. Це життєво важливо не лише для досягнення наших цілей нульових викидів, а й для підтримки нашої конкурентоспроможності та збереження позиції Європи як провідної світової економічної держави. Сприяючи налагодженню контактів між постачальниками і споживачами, ми зробимо вирішальний внесок у прискорення розвитку водневого сектору Європи, який зароджується", - заявив виконавчий заступник голови ЄК Марош Шевчович.

На думку члена ЄК з енергетики Кадрі Сімсон, цей механізм відіграє вирішальну роль у запуску функціонуючого європейського ринку водню. "Поки ще занадто мало проєктів наближаються до остаточних інвестиційних рішень, і занадто мало покупців підписують контракти на перехід на водень. Цей механізм допоможе нам краще зрозуміти і визначити, де виникають попит і пропозиція водню", - наводить Єврокомісія слова Сімсон.

Як пояснюється в документі, новий механізм спрямований на прискорення інвестицій шляхом надання чіткішої картини ринкової ситуації як покупців, так і постачальників, а також полегшення контактів між ними. Він діятиме п'ять років і буде частиною європейського водневого банку.

Пілотний механізм щодо водню збиратиме, оброблятиме та надаватиме доступ до інформації про попит і пропозицію відновлюваного низьковуглецевого водню та його похідних, що надасть змогу європейським покупцям конкурувати як з європейськими, так і з іноземними постачальниками.

Механізм збиратиме й оброблятиме ринкові дані про динаміку потоків і цін на водень. Як повідомили в Єврокомісії, розпочався процес пошуку постачальника послуг для розробки ІТ-платформи з управління пілотним механізмом. Комісія планує підписати контракт до кінця року, щоб почати роботу до середини 2025 року.