ВДЕ-генерація зменшила обсяг відпуску е/е у квітні-травні 2022 року майже на третину - "ГарПок"

Виробники електроенергії з відновлюваних джерел зменшили обсяги відпуску ресурсу у квітні-травні 2022 року на 30% порівняно з аналогічним періодом 2021 року, повідомив заступник гендиректора ДП "Гарантований покупець" ("ГарПок") Геннадій Іванов.

"Обсяг відпуску у квітні-травні 2022 року зменшився вже на 30%", - сказав він у бліц-інтерв'ю інтернет-порталу "Енергореформа".

За підрахунками "ГарПоку", якщо у квітні 2021 року було відпущено 1,06 млрд кВт-год "зеленої" електроенергії на 5,4 млрд грн, то у квітні 2022-го - 0,63 млрд кВт-год на 3,03 млрд грн.

При цьому він звернув увагу, що показники квітня усе-таки кращі за показники березня, коли відпуск е/е зменшився майже вдвічі порівняно з березнем-2021.

Водночас Іванов уточнив, що раніше озвучені "ГарПоком" попередні дані про зменшення на 8,4% відпуску "зеленої" е/е за період із 24 лютого до 24 березня 2022 року порівняно з аналогічним періодом 2021 року довелося відкоригувати після отримання повної інформації.

"Якщо брати сам березень, то справді, у той час, коли ми це озвучували, у нас були лише оперативні дані, які, як з'ясувалося згодом, були не зовсім правильними. До того ж ми справді порівнювали періоди з 24 лютого до 24 березня, а не повний місяць. Після отримання фактичних верифікованих даних від НЕК "Укренерго" виявилося, що відпуск був меншим за аналогічний місяць 2021 року майже на 50%", - пояснив заступник гендиректора "ГарПоку".

Водночас, за його словами, ситуація така сама, як і на початку війни: здебільшого зменшився відпуск у південних регіонах нашої країни, в інших спостерігається невеликий приріст.

"Суттєво знизився саме відпуск ВЕС. Але ми не маємо інформації, з яких саме причин. Ми можемо здогадуватися, що їх відключили для гарантування безпеки або пошкодили, але виробники нас про це не інформують", - додав Іванов.