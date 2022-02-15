Верховна Рада ухвалила закон про розвиток установок збереження енергії (законопроєкт №5436-д про внесення змін до законодавства щодо систем накопичення енергії), пише портал Green Deal.

На пленарному засіданні у вівторок за закон авторства кількох депутатів, зокрема голови енергокомітету ВР Андрія Геруса, проголосували 312 народних депутатів. Напередодні енергокомітет доопрацював законопроєкт і рекомендував для ухвалення в цілому.

Закон встановлює правову базу для розвитку систем накопичення енергії, які, за пропозицією енергокомітету, тепер називатимуться установками збереження енергії.

Згідно з ухваленим законопроєктом, установка збереження енергії – це електроустановка, де відбувається збереження енергії, а її оператор є учасником ринку.

Оператором установки може бути фізична або юридична особа, за винятком гідроакумулювальних станцій, що провадить діяльність із збереження енергії з метою її продажу та/або надання допоміжних послуг та послуг балансування.

Як повідомлялося, законопроєкт про розвиток систем накопичення енергії (СНЕ) було ухвалено в першому читанні 16 листопада 2021 року, він передбачає внесення відповідних змін до законів “Про ринок електричної енергії” та “Про Національну комісію, що здійснює державне регулювання у сферах енергетики та комунальних послуг” (НКРЕКП).

Однією з ключових цілей законопроєкту є врегулювання можливості використання СНЕ споживачами, виробниками е/е, включно з ВДЕ-генерацією, операторами системи передачі та систем розподілу е/е.