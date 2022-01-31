UkraineInvest буде «інвест-нянею» проекту Clear Energy Group на €30 млн щодо поводження з відходами в Одесі

Офіс із залучення та підтримки інвестицій (UkraineInvest) підписав меморандум про взаєморозуміння з працюючим у сфері біоенергетики та управління відходами ТОВ «Кліар Енерджі Груп» (Clear Energy Group, Київ) про реалізацію проекту з будівництва комплексу по поводженню з відходами на місці полігону «Дальницькі кар’єри» (Одеса) з обсягом інвестицій близько EUR30 млн протягом трьох років.

«UkraineInvest надає організаційно-консультативну підтримку інвестору у підготовці та реалізації проекту, згідно із законом про «інвест-нянь», – йдеться у повідомленні Офісу, передає портал GreenDeal.

Згідно з повідомленням на сайті Clear Energy Group, проект передбачає створення сортувального комплексу до 400 тис. тонн твердих побутових відходів (ТПВ) на рік та теплоелектроцентралі (ТЕЦ) на RDF-паливі потужністю 20МВт, що генерує 74 тис. Гкал теплової енергії на рік.

Зазначається, що сортувальна лінія дозволить знизити в регіоні кількість відходів на поховання щонайменше на 30%, а згенерована енергія на ТЕЦ – заміщати 10,5 млн. куб. м природного газу в опалювальний сезон.

У повідомленні уточнюється, що теплова енергія, отримана за рахунок спалювання відходів, постачатиметься за нижчим тарифом, ніж у разі спалювання природного газу.

На сайті відомства зазначається, що реалізація проекту передбачає створення 85 нових робочих місць.

Clear Energy Group на сайті стверджує, що є лідером за обсягами генерації електроенергії з біогазу. Її «зелений» портфель з видобутку е/е із біомаси та біогазу до кінця 2020 року становив 21 МВт, а щорічне виробництво електроенергії перевищує 91 млн кВт*год. Крім цього, в портфелі Clear Energy Group, за даними на сайті, 15 проектів з дегазації полігонів ТПВ по всій території країни, ключовим з яких є одеський полігон «Дальницькі кар’єри».

У планах компанії на найближчі роки – запуск 250 МВт зелених потужностей по всій території України.

Виторг зареєстрованого в березні 2020 року ТОВ «Кліар Енерджі Груп» за дев’ять місяців 2021 року склав 15,39 млн грн, чистий прибуток – 4,31 млн грн. тоді як 2020-й компанія завершила з виручкою 10,19 млн грн за чистих збитків 0,78 млн грн.

Бенефіціарами ТОВ, згідно з держреєстром, через венчурний ЗНКІФ «Арагон-Капітал» виступають у рівних частках Михайло Кучірка, Петро Багрій та директор компанії Андрій Гріненко.