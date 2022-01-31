Green Deal

14:40 31.01.2022

UkraineInvest буде «інвест-нянею» проекту Clear Energy Group на €30 млн щодо поводження з відходами в Одесі

2 хв читати
UkraineInvest буде «інвест-нянею» проекту Clear Energy Group на €30 млн щодо поводження з відходами в Одесі

Офіс із залучення та підтримки інвестицій (UkraineInvest) підписав меморандум про взаєморозуміння з працюючим у сфері біоенергетики та управління відходами ТОВ «Кліар Енерджі Груп» (Clear Energy Group, Київ) про реалізацію проекту з будівництва комплексу по поводженню з відходами на місці полігону «Дальницькі кар’єри» (Одеса) з обсягом інвестицій близько EUR30 млн протягом трьох років.

«UkraineInvest надає організаційно-консультативну підтримку інвестору у підготовці та реалізації проекту, згідно із законом про «інвест-нянь», – йдеться у повідомленні Офісу, передає портал GreenDeal.

Згідно з повідомленням на сайті Clear Energy Group, проект передбачає створення сортувального комплексу до 400 тис. тонн твердих побутових відходів (ТПВ) на рік та теплоелектроцентралі (ТЕЦ) на RDF-паливі потужністю 20МВт, що генерує 74 тис. Гкал теплової енергії на рік.

Зазначається, що сортувальна лінія дозволить знизити в регіоні кількість відходів на поховання щонайменше на 30%, а згенерована енергія на ТЕЦ – заміщати 10,5 млн. куб. м природного газу в опалювальний сезон.

У повідомленні уточнюється, що теплова енергія, отримана за рахунок спалювання відходів, постачатиметься за нижчим тарифом, ніж у разі спалювання природного газу.

На сайті відомства зазначається, що реалізація проекту передбачає створення 85 нових робочих місць.

Clear Energy Group на сайті стверджує, що є лідером за обсягами генерації електроенергії з біогазу. Її «зелений» портфель з видобутку е/е із біомаси та біогазу до кінця 2020 року становив 21 МВт, а щорічне виробництво електроенергії перевищує 91 млн кВт*год. Крім цього, в портфелі Clear Energy Group, за даними на сайті, 15 проектів з дегазації полігонів ТПВ по всій території країни, ключовим з яких є одеський полігон «Дальницькі кар’єри».

У планах компанії на найближчі роки – запуск 250 МВт зелених потужностей по всій території України.

Виторг зареєстрованого в березні 2020 року ТОВ «Кліар Енерджі Груп» за дев’ять місяців 2021 року склав 15,39 млн грн, чистий прибуток – 4,31 млн грн. тоді як 2020-й компанія завершила з виручкою 10,19 млн грн за чистих збитків 0,78 млн грн.

Бенефіціарами ТОВ, згідно з держреєстром, через венчурний ЗНКІФ «Арагон-Капітал» виступають у рівних частках Михайло Кучірка, Петро Багрій та директор компанії Андрій Гріненко.

Теги: #clear_energy_group #відходи #ukraineinvest
Загрузка...

ЩЕ ЗА ТЕМОЮ

18:50 16.11.2021
ЄС працює з українським урядом над визначенням виробничих ланцюгів вторинних продуктів та оцінює попит на них

ЄС працює з українським урядом над визначенням виробничих ланцюгів вторинних продуктів та оцінює попит на них

13:00 26.10.2021
До UkraineInvest надійшло 27 заявок на отримання держпідтримки більш ніж на $2 млрд згідно із законом про інвестнянь

До UkraineInvest надійшло 27 заявок на отримання держпідтримки більш ніж на $2 млрд згідно із законом про інвестнянь

11:50 27.07.2021
McDonald's в Україні відправляє на переробку майже 200 тонн відходів за місяць

McDonald's в Україні відправляє на переробку майже 200 тонн відходів за місяць

16:48 29.06.2021
Обсяг проектів, які претендують на "інвестнянь", сягнув $1,35 млрд - глава UkraineInvest

Обсяг проектів, які претендують на "інвестнянь", сягнув $1,35 млрд - глава UkraineInvest

19:11 07.06.2021
Державна комісія ТЕБ та НС доручила місцевій владі посилити контроль за дотриманням законодавства у сфері поводження з побутовими відходами

Державна комісія ТЕБ та НС доручила місцевій владі посилити контроль за дотриманням законодавства у сфері поводження з побутовими відходами

17:36 03.06.2021
Світ без відходів у Великодимерській територіальній громаді

Світ без відходів у Великодимерській територіальній громаді

12:23 25.05.2021
Американська торговельна палата організує онлайн-конференцію, присвячену поводженню з відходами

Американська торговельна палата організує онлайн-конференцію, присвячену поводженню з відходами

15:48 17.02.2021
Кабмін уповноважив UkraineInvest супроводжувати проекти зі значними інвестиціями

Кабмін уповноважив UkraineInvest супроводжувати проекти зі значними інвестиціями

16:33 16.02.2021
McDonald's планує запустити сортування відходів у всіх ресторанах мережі в Україні до кінця 2021 року

McDonald's планує запустити сортування відходів у всіх ресторанах мережі в Україні до кінця 2021 року

12:13 12.02.2021
На території Київської та Миколаївської областей поліція виявила несанкціоновані звалища епідемічно небезпечних медвідходів

На території Київської та Миколаївської областей поліція виявила несанкціоновані звалища епідемічно небезпечних медвідходів

Завантаження...
РЕКЛАМА

ВАЖЛИВЕ

В Україні відкриють німецьке бюро з водневої дипломатії – Бербок

"ГарПок" оцінив заборгованість за 2021 р. перед ВДЕ-генерацією орієнтовно в 11,3 млрд грн

Як Україна прагне скоротити викиди парникових газів на 65% до 2030 року – огляд

Доходи українського бізнесу в разі запровадження CBAM скорочуватимуться на EUR0,4 млрд на рік до 2030 р. - KSE

"ДТЕК ВДЕ" повідомила на біржі про невиплату "ГарПоком" коштів від "зелених" євробондів та ініціювала розслідування

ОСТАННЄ

Український експорт скорочуватиметься як мінімум на $100 млн на рік через впровадження CBAM – НБУ

Вінниця першою з українських міст приєдналася до практик «Європейського зеленого курсу»

Біометан і зелений водень: порівняємо основні відновлювані гази

ЄБРР інвестував в українську економіку €1 млрд в 2021 році

ЄС інвестує більш ніж €1 млрд у транс’європейські енергетичні проекти

Альянс Renault-Nissan-Mitsubishi інвестує $26 млрд у спільне виробництво електромобілів

Україна поглибить співпрацю з Німеччиною у сфері декарбонізації

Tesla збільшила чистий прибуток майже у 8 разів у 2021 році, до рекорду

Кожен другий європеєць сприймає зміну клімату як головну загрозу для ЄС

“ГарПок” закрив борги перед ВДЕ-генерацією за 2020 рік, за 2021 рік залишається 9,6 млрд грн

РЕКЛАМА
Інтерфакс-Україна
РЕКЛАМА
РЕКЛАМА
Завантаження...
РЕКЛАМА

UKR.NET- новости со всей Украины

РЕКЛАМА