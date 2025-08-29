Мінекономіки, UkraineInvest та британські партнери уклали меморандум для посилення інвестспроможності України

Міністерство економіки, довкілля і сільського господарства, Офіс із залучення та підтримки інвестицій (UkraineInvest), Інститут глобальних змін Тоні Блера та TheCityUK підписали меморандум про взаєморозуміння, метою якого є посилення інституційної спроможності України у сфері залучення інвестицій.

Згідно з інформацією на сайті Мінекономіки, документ закріплює співпрацю сторін у сфері розвитку та посилення інституційної спроможності UkraineInvest) для підтримки прозорої та сталої системи залучення інвестицій для збільшення припливу прямих іноземних інвестицій, в тому числі під час післявоєнної відбудови України.

Зазначається, що сторони домовилися співпрацювати у кількох напрямках. Зокрема, планується створення багаторічного стратегічного плану розвитку міцного та сталого інвестиційного середовища в Україні. Також буде розроблено план дій, структуру управління, а також операційну та фінансову модель для реалізації стратегії. Окремо сторони працюватимуть над підготовкою пропозицій для залучення фінансування від потенційних донорів та інших зацікавлених партнерів.

Крім того, передбачена координація обміну досвідом і кращими практиками у сфері інвестицій. Заплановано розробку та впровадження програм навчання і підвищення кваліфікації, що дозволить вдосконалити комунікації, маркетинг, інвестиційні консультаційні послуги та аналітику.

У Мінекономіки додали, що співпраця ґрунтується на детальному аналізі міжнародних кращих практик та спільно розробленому плані дій і впроваджуватиметься поетапно протягом 2025-2026 років.

UkraineInvest – офіс із залучення та підтримки інвестицій при уряді України, створений у 2018 році для сприяння реалізації масштабних інвестпроєктів. Він надає інформаційний та консультаційний супровід потенційним інвесторам, включно з аналітикою щодо правового поля, пріоритетних секторів та діючих державних стимулів.

Інститут глобальних змін Тоні Блера є неприбутковою та непартійною організацією, що заснована у 2016 році колишнім прем’єром Великої Британії Тоні Блером. Інститут співпрацює з політичними лідерами та урядами по всьому світу, надаючи стратегічні консультації з розробки політики, ефективної реалізації та застосування технологій для побудови відкритих, інклюзивних та процвітаючих суспільств.

TheCityUK представляє фінансовий сектор та суміжні професійні послуги Великої Британії. TCUK підтримує розвиток екосистеми, просуваючи політики у Великій Британії та на міжнародному рівні, які підвищують конкурентоспроможність сектору, сприяють створенню робочих місць і довгостроковому економічному зростанню. В Україні працює проєкт City-Ukraine Hub, за підтримки FCDO, він спрямований на модернізацію фінансової системи України, залучення інвестицій, розширення доступу МСП до фінансування та підтримку євроінтеграційних реформ.