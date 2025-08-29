Інтерфакс-Україна
Інвестиції
16:03 29.08.2025

Мінекономіки, UkraineInvest та британські партнери уклали меморандум для посилення інвестспроможності України

2 хв читати
Мінекономіки, UkraineInvest та британські партнери уклали меморандум для посилення інвестспроможності України

Міністерство економіки, довкілля і сільського господарства, Офіс із залучення та підтримки інвестицій (UkraineInvest), Інститут глобальних змін Тоні Блера та TheCityUK підписали меморандум про взаєморозуміння, метою якого є посилення інституційної спроможності України у сфері залучення інвестицій.

Згідно з інформацією на сайті Мінекономіки, документ закріплює співпрацю сторін у сфері розвитку та посилення інституційної спроможності UkraineInvest) для підтримки прозорої та сталої системи залучення інвестицій для збільшення припливу прямих іноземних інвестицій, в тому числі під час післявоєнної відбудови України.

Зазначається, що сторони домовилися співпрацювати у кількох напрямках. Зокрема, планується створення багаторічного стратегічного плану розвитку міцного та сталого інвестиційного середовища в Україні. Також буде розроблено план дій, структуру управління, а також операційну та фінансову модель для реалізації стратегії. Окремо сторони працюватимуть над підготовкою пропозицій для залучення фінансування від потенційних донорів та інших зацікавлених партнерів.

Крім того, передбачена координація обміну досвідом і кращими практиками у сфері інвестицій. Заплановано розробку та впровадження програм навчання і підвищення кваліфікації, що дозволить вдосконалити комунікації, маркетинг, інвестиційні консультаційні послуги та аналітику.

У Мінекономіки додали, що співпраця ґрунтується на детальному аналізі міжнародних кращих практик та спільно розробленому плані дій і впроваджуватиметься поетапно протягом 2025-2026 років.

UkraineInvest – офіс із залучення та підтримки інвестицій при уряді України, створений у 2018 році для сприяння реалізації масштабних інвестпроєктів. Він надає інформаційний та консультаційний супровід потенційним інвесторам, включно з аналітикою щодо правового поля, пріоритетних секторів та діючих державних стимулів.

Інститут глобальних змін Тоні Блера є неприбутковою та непартійною організацією, що заснована у 2016 році колишнім прем’єром Великої Британії Тоні Блером. Інститут співпрацює з політичними лідерами та урядами по всьому світу, надаючи стратегічні консультації з розробки політики, ефективної реалізації та застосування технологій для побудови відкритих, інклюзивних та процвітаючих суспільств.

TheCityUK представляє фінансовий сектор та суміжні професійні послуги Великої Британії. TCUK підтримує розвиток екосистеми, просуваючи політики у Великій Британії та на міжнародному рівні, які підвищують конкурентоспроможність сектору, сприяють створенню робочих місць і довгостроковому економічному зростанню. В Україні працює проєкт City-Ukraine Hub, за підтримки FCDO, він спрямований на модернізацію фінансової системи України, залучення інвестицій, розширення доступу МСП до фінансування та підтримку євроінтеграційних реформ.

Теги: #ukraineinvest #мінекономіки #блер

ЩЕ ЗА ТЕМОЮ

15:54 27.08.2025
Посли держав G7 позитивно відгукнулися про зустріч з керівництвом Мінекономіки України

Посли держав G7 позитивно відгукнулися про зустріч з керівництвом Мінекономіки України

12:48 26.08.2025
Мінекономіки розпочало фінальну підготовку до офіційного скринінгу ЄС в агросекторі

Мінекономіки розпочало фінальну підготовку до офіційного скринінгу ЄС в агросекторі

21:17 20.08.2025
Соболев презентував нардепам пріоритети Мінекономіки в аграрній галузі

Соболев презентував нардепам пріоритети Мінекономіки в аграрній галузі

13:57 20.08.2025
Соболев представив нардепам пріоритети міністерства в галузі охорони довкілля

Соболев представив нардепам пріоритети міністерства в галузі охорони довкілля

18:39 13.08.2025
Критично важливі підприємства на прифронтових територіях зможуть бронювати всіх працівників - Мінекономіки

Критично важливі підприємства на прифронтових територіях зможуть бронювати всіх працівників - Мінекономіки

16:41 02.08.2025
Мінекономіки зберігає прогноз зростання ВВП України у 2025р. 2,6-2,7%

Мінекономіки зберігає прогноз зростання ВВП України у 2025р. 2,6-2,7%

20:08 01.08.2025
У Мінекономіки з’явиться заступник міністра з водних ресурсів та зрошення

У Мінекономіки з’явиться заступник міністра з водних ресурсів та зрошення

12:07 01.08.2025
Уряд виплатив на 10% більше нацкешбеку за червень - Мінекономіки

Уряд виплатив на 10% більше нацкешбеку за червень - Мінекономіки

11:41 31.07.2025
Об’єднане Мінекономіки стало найбільшим міністерством в уряді і буде націлене на 7 напрямків - Соболев

Об’єднане Мінекономіки стало найбільшим міністерством в уряді і буде націлене на 7 напрямків - Соболев

18:00 30.07.2025
Кабмін і Рада створять єдиного державного оператора з меліорації, нецентральні зрошувальні системи передадуть ОВК - Соболев

Кабмін і Рада створять єдиного державного оператора з меліорації, нецентральні зрошувальні системи передадуть ОВК - Соболев

ВАЖЛИВЕ

Інвестиції в Україну потребують безпеки, необхідне довготривале мирне врегулювання – Келлог

Інтерес інвесторів до України є, але він поки що не транслюється в гроші – директорка ЄБА

ЄБРР та ЄІБ планують надати EUR100 млн в Amber Dragon Ukraine Infrastructure fund I

Зеленський і Пісторіус домовилися про додаткові інвестиції у виробництво далекобійної зброї

Рютте запропонує членам НАТО витрачати 3,5% ВВП на основні оборонні витрати та 1,5% - на інвестиції для оборони та безпеки

ОСТАННЄ

"Агропродсервіс" інвестував в будівництво заводу продтоварів "Бабуся Маруся" 45 млн грн

"Київстар " інвестував понад 3,2 млрд грн у резервне живлення та забезпечив генераторами більше 25% мережі

Данило Гетманцев вважає, що Україна потрапить до ТОП-5 експортерів озброєнь, якщо парламент прийме режим «Defence City»

Дансько-українська компанія Dropla Tech залучила EUR2,4 млн на розвиток оборонних технологій

"ДТЕК Мережі" у I пів.-2025 інвестував в підвищення надійності електропостачання 2,3 млрд грн

Данило Гетманцев: Найближчим часом запустимо проект з підтримки ОПК – "Defence.City"

Ефективне корпуправління та сприятливий бізнес-клімат в Україні визначальні для залучення іноземних інвестицій – Девіс

"Метінвест" у I півріччі незначно знизив сплату податків і в 3 рази наростив військовий збір

Шмигаль заявив про збільшення інвестицій в українські дрони: затверджено рішення про перерозподіл коштів

ДТЕК інвестував у підготовку до зими 6,9 млрд грн

РЕКЛАМА
РЕКЛАМА

UKR.NET- новини з усієї України

РЕКЛАМА