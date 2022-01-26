“ГарПок” закрив борги перед ВДЕ-генерацією за 2020 рік, за 2021 рік залишається 9,6 млрд грн

ДП “Гарантований покупець” розрахувалося з виробниками електроенергії з відновлюваних джерел за 2020 рік у повному обсязі, сплативши в цілому 49 млрд грн за 10,22 млн МВт-год придбаної у них електроенергії.

Про це підприємство повідомило на сайті.

“Рівень оплати чистої електроенергії за кожен місяць 2020 року досягнув довгоочікуваної позначки у 100%. І так для всіх без винятку дев’яти сотень виробників нашої балансуючої групи”, – зазначив керівник “ГарПока” Андрій Пилипенко, якого цитує прес-служба ДП.

За його словами, таким чином держава і “Гарантований покупець” виконали свої зобов’язання перед відновлюваною генерацією та інвесторами, а також постанову уряду про надання державної гарантії в рамках випуску НЕК “Укренерго” зелених євробондів для розрахунків з ВДЕ-генерацією, яка передбачала цільове спрямування коштів.

У повідомленні зазначається, що досягненню стовідсоткових розрахунків передувала деталізована перевірка внутрішньою робочою групою правильності нарахувань та розрахунків за періоди, коли виплати здійснили не усім виробникам. Як відомо, наприкінці минулого року була затримана виплата 3,04 млрд грн, належних ДТЕК ВДЕ.

“Протягом грудня-січня були, зокрема, переглянуті договори купівлі-продажу електроенергії та послідовно підтверджена правильність розрахунку вартості ресурсу за “зеленим” тарифом для кожного виробника у відповідному періоді. Спираючись на висновки робочої групи, підприємство поетапно виконало низку платежів на загальну суму приблизно 3 млрд грн: 31 грудня 2021 року – 300 млн грн, 21 січня – 2,6 млрд грн та 24 січня 2022 року – 40 млн грн”, – пояснив “ГарПок”.

Крім того, на підприємстві підкреслили, що Національний енергорегулятор НКРЕКП засвідчив здійснення всіх нарахувань відповідно до вимог законодавства і відсутність необхідності їх повторного перегляду.

“ГарПок” також звернув увагу, що розрахунки з усіма без винятку виробниками за 2021 рік доведені до пропорційного рівня.

За його даними, борг за минулий рік перед ВДЕ-генерацією становить наразі 9,6 млрд грн.

Разом з тим, підприємство вважає доцільним завершити перевірку, розпочату за ініціативи його нинішнього керівника та очікує на об’єктивні висновки міжвідомчої робочої групи, яка також досліджувала питання правильності та пропорційності виплат, йдеться у повідомленні.

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