Австрія та Люксембург подадуть до суду на ЄК у разі визнання атомної енергії чи газу «зеленими» інвестпроектами

Міністри енергетики Австрії та Люксембургу повідомили газеті Financial Times про готовність подати до Європейського суду на Єврокомісію, якщо у Брюсселі ухвалять рішення про включення атомної енергетики або природного газу до «Зеленої таксономії ЄС» – класифікації екологічно сталих видів діяльності для інвесторів, передає Green Deal.

«У нас є вагомі аргументи для того, щоб попрямувати до Європейського суду, якщо Єврокомісія вирішить це зробити, і таксономія набуде чинності. Ми повинні бути впевнені, що фінансові ринки залишатимуться вірними альтернативам у сфері відновлюваної енергетики», — сказала міністр енергетики Австрії Леонора Гевесслер у коментарі FT.

Говорячи про атомну енергетику, Гевесслер зокрема зазначила, що хоча АЕС і не продукують викиди вуглекислого газу, проблему радіоактивних відходів ніхто не скасовував. Тому, за словами міністра, АЕС порушують принцип ЄС «не завдавати суттєвої шкоди навколишньому середовищу».

Крім цього, віце-прем’єр-міністр Іспанії Тереза ​​Рібера заявила FT, що Мадрид може розробити власні «зелені» стандарти для інвесторів (наприклад, при випуску «зелених» облігацій), щоб не вдаватися до використання європейської таксономії.

Як повідомлялося, у квітні 2021 року Єврокомісія представила першу частину «Зеленої таксономії ЄС», але відклала рішення про те, чи слід відносити АЕС та електростанції, які працюють на природному газі, до стійких інвестпроектів відповідно до правил таксономії. Напередодні Нового року Єврокомісія оголосила, що для досягнення кліматичної нейтральності до 2050 року атомна енергія та природний газ можуть бути включені до таксономії вже у січні 2022 року.

Глава Єврокомісії Урсула фон дер Ляйєн заявила в недавньому інтерв’ю газеті Die Zeit, що газ і атомна енергія повинні залишатися частиною енергетичного забезпечення в майбутньому «доки не буде достатньо енергії з відновлюваних джерел».