Green Deal

17:25 18.01.2022

Exxon має намір скоротити викиди парникових газів до нуля до 2050 року

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Exxon має намір скоротити викиди парникових газів до нуля до 2050 року

Найбільша нафтогазова компанія США Exxon Mobil Corp. оголосила про свою мету досягти нульового рівня викидів парникових газів для активів, що експлуатуються, до 2050 року, передає портал Green Deal.

Як йдеться у релізі компанії, для досягнення цієї мети Exxon Mobil визначила понад 150 заходів, які необхідно реалізувати на її видобувних, переробних та хімічних підприємствах. Передбачається, що розробка докладних дорожніх карт, які охоплять близько 90% викидів, буде завершена до кінця 2022 року, а робота над залишковою частиною – у 2023 році.

«Початкові дії, які вже здійснюються, включають заходи щодо підвищення енергоефективності, зниження викидів метану, модернізації обладнання, а також припинення рутинного спалювання та стравлювання в атмосферу попутного газу. Подальші можливості зниження впливу (на клімат – GD) включають когенерацію електроенергії та пари, а також електрифікацію виробництва з використанням відновлюваних джерел енергії або енергії з нижчим рівнем викидів», — йдеться у релізі компанії.

Раніше повідомлялося, що компанія має намір до 2027 року направити $15 млрд на реалізацію проектів зі скорочення викидів парникових газів.

Exxon здійснює розвідку та видобуток більш ніж у 30 країнах, має спільні підприємства, а також володіє частками більш ніж у 20 НПЗ та хімічних заводах у всьому світі.

Теги: #exxon_mobil #викиди
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