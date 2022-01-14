Екоактивісти, вигравші справу проти Shell, загрожують позовами 30 крупним компаніям

Міжнародна екологічна організація, яка минулого року виграла справу проти британо-нідерландської Royal Dutch Shell, закликала 30 транснаціональних компаній скоротити свої вуглецеві викиди, пообіцявши подати на них до суду у протилежному випадку.

Milieudefensie, нідерландський підрозділ організації “Друзі Землі”, надіслав повідомлення таким компаніям, як BP, ExxonMobil, ABN Amro, ING, Unilever, Vitol та KLM. Всі ці компанії мають дочірні організації, зареєстровані в Нідерландах, передає GreenDeal з посиланням на Financial Times.

“Ви отримали цей лист, тому що ви керуєте підприємством, яке контролює … значні обсяги викидів CO2, – йдеться у листі глави Milieudefensie Дональда Польса главам компаній. – Вживання заходів – примусовий обов’язок. А системні гравці, такі як ваша компанія, несуть суттєву відповідальність”.

Організація закликала керівників оприлюднити плани щодо скорочення викидів до 15 квітня. При цьому вона висловила готовність до співпраці для розробки заходів, необхідних для зниження вуглецевого сліду відповідно до Паризької кліматичної угоди.

Однак якщо компанії “не діятимуть досить швидко і рішуче, ми, звичайно ж, розглядатимемо можливість звернення до суду”, сказав Пер ван Рейк з Milieudefensie.

Представники деяких компаній, включаючи банк ING та нафтотрейдера Vitol, підтвердили отримання листа та висловили готовність співпрацювати з екоактивістами.

Британський виробник споживчих товарів Unilever, штаб-квартира якого раніше була розташована в Нідерландах, повідомив, що компанія вже поставила собі за мету знизити викиди вдвічі до 2030 року і досягти вуглецевої нейтральності до 2039 року.

У травні минулого року суд у Нідерландах ухвалив, що Shell до 2030 року має зменшити обсяг викидів на 45% від рівня 2019 року, задовольнивши відповідний позов Milieudefensie. Вже тоді юристи попереджали, що рішення суду може створити прецедент та спровокувати лавину нових позовів проти нафтових компаній, банків, страховиків та інших фірм.