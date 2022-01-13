Green Deal

10:10 13.01.2022

“Нафтогаз” може пожертвувати до 200 млн грн на закупівлю сонячних панелей та електротранспорту для трьох областей

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“Нафтогаз” може пожертвувати до 200 млн грн на закупівлю сонячних панелей та електротранспорту для трьох областей

Кабінет Міністрів України на засіданні в середу ухвалив постанову про виділення НАК “Нафтогаз України” у поточному році до 200 млн грн на закупівлю та встановлення малих сонячних електростанцій (СЕС) у Донецькій, Луганській та Херсонській областях, а також закупівлю електротранспорту у межах благодійної допомоги населенню, повідомляє Green Deal.

Як зазначено у постанові, кошти мають виділяти за згодою НАК.

“Враховуючи стан місцевих бюджетів Донецької, Луганської та Херсонської областей, які зазнають негативного впливу внаслідок збройної агресії Російської Федерації на сході України і тимчасової окупації АР Крим та м. Севастополя, а також періодичне зростання вартості енергоресурсів, існує нагальна потреба в впровадженні енергоефективних технологій у домогосподарствах, об’єктах соціальної інфраструктури та адміністративних будівлях”, – наголошується в пояснювальній записці.

СЕС можуть бути встановлені на дахах і фасадах житлових та муніципальних будівель, а також використовуватися для енергопостачання з метою освітлення пішохідних переходів, мостів та громадських місць.

Водночас “Нафтогазу” пропонують у межах зазначеного бюджету закупити електротранспорт для пасажирських перевезень і встановити відповідні зарядні станції.

Теги: #нафтогаз #сонячні_панелі
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