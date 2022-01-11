Green Deal

11:40 11.01.2022

Україна у 2021 році збільшила виробництво електроенергії на 5,2%, споживання – на 5,7% – огляд

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Україна у 2021 році збільшила виробництво електроенергії на 5,2%, споживання – на 5,7% – огляд

Виробництво електроенергії в об’єднаній енергосистемі (ОЕС) України у 2021 році, за оперативними даними, збільшилося на 5,2% (на 7 млрд 719,5 млн кВт-год) порівняно з 2020 роком, до 156 млрд 575,7 млн кВт- год, свідчать дані Міністерства енергетики.

За розрахунками агентства “Інтерфакс-Україна”, атомні електростанції (АЕС) за минулий рік збільшили вироблення електроенергії на 13,1% – до 86 млрд 205,4 млн кВт-год. Зокрема, виробництво на Запорізькій АЕС становило 35 млрд 457,5 млн кВт-год (+23,4% до 2020-го), Южно-Українській – 18,626 млрд кВт-год (-3,8%), Рівненській – 18 млрд 827,3 млн кВт-год (+10,3%), Хмельницькій – 13 млрд 294,6 млн кВт-год (+20,5%).

Теплові електростанції (ТЕС), а також теплоелектроцентралі (ТЕЦ) та когенераційні установки (КУ) знизили вироблення на 12,5% – до 45,834 млрд кВт-год. У тому числі генкомпанії ТЕС зменшили виробництво 5,9% – до 37 млрд 224,9 млн кВт-год, ТЕЦ та КУ – на 32,7%, до 8 млрд 609,1 млн кВт-год.

Гідро- та гідроакумулюючі електростанції (ГЕС та ГАЕС) збільшили виробництво на 37,7% – до 10 млрд 445,8 млн кВт-год, тоді як блок-станції зменшили на 14,9% – до 1 млрд 570,8 млн кВт- год.

Виробництво електроенергії альтернативними джерелами (ВЕС, СЕС, біомаса) збільшилося на 15,3% – до 12 млрд. 519,7 млн. кВт-год.

Частка АЕС у структурі виробництва електроенергії становила 55,1% (у 2020 році – 51,2%), ТЕС, ТЕЦ та КУ – 29,3% (35,2%), ГЕС та ГАЕС – 6,7% (5, 1%, блок-станцій – 1% (1,2%), альтернативних джерел – 8% (7,3%).

Відпуск теплової енергії в 2021 році зріс на 3,1% (на 645,9 тис. Гкал) порівняно з 2020-м – до 21 млн 560,7 тис. Гкал.

Споживання електроенергії в Україні в 2021 році з урахуванням технологічних втрат у мережах збільшилося, за інформацією Міненерго, на 5,7% (на 8 млрд 390,9 млн кВт-год) порівняно з 2020 роком, до 154 млрд 825,7 млн кВт-год.

За розрахунками агентства “Інтерфакс-Україна”, без урахування технологічних втрат споживання електроенергії за минулий рік зросло на 6,4% (на 7 млрд 576,2 млн кВт-год) – до 125 млрд 482,9 млн кВт-год.

Промисловість країни без урахування технологічних втрат наростила споживання електроенергії на 6% – до 52 млрд. 273,6 млн. кВт-год. У тому числі металургійна галузь спожила 28 млрд 872,8 млн кВт-год (+6,4% до 2020-го), паливна – 3 млрд 261,5 млн кВт-год (+0,9%), машинобудівна – 3 млрд 522,1 млн кВт-год (+11,3%), хімічна та нафтохімічна – 4 млрд 349,2 млн кВт-год (+4,6%), харчова та переробна – 4 млрд 404,7 млн кВт-год ( +1,5%), будівельних матеріалів – 2 млрд 669,9 млн кВт-год (+14,4%), інша – 5 млрд 193,5 млн кВт-год (+5%).

Сільгосппідприємства споживали 3,692 млрд кВт-год (-2,8%), транспортні – 6 млрд 171,2 млн кВт-год (+8%), будівельні – 1 млрд 64,2 млн кВт-год (+11, 2%).

Населення країни минулого року спожило 38 млрд 659,3 млн кВт-год (+5,8%), комунально-побутові споживачі – 15 млрд 23,6 млн кВт-год (+5,8%), інші непромислові споживачі – 8,599 млрд кВт-год (+16,5%).

Частка промисловості у загальному обсязі споживання електроенергії за підсумками 2021 року знизилася до 41,7% із 41,8%, а частка населення – до 30,8% із 31%.

Як повідомлялося, виробництво електроенергії в ОЕС України у 2020 році скоротилося на 3,3% (на 5 млрд 113,1 млн кВт-год) порівняно з 2019 роком, до 148,854 млрд кВт-год. Споживання електроенергії в Україні у 2020 році (брутто) за фактичними даними знизилося на 2,5% (на 3 млрд 798,2 млн кВт-год) порівняно з 2019 роком, до 146 млрд 438,9 млн кВт-год., без урахування втрат у мережах (нетто) – на 1,9% (на 2 млрд 312,5 млн кВт-год), до 117 млрд 906,9 млн кВт-год.

Теги: #виробництво #електроенергія #украина #споживання
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