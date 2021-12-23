Листопад 2021 року став найгіршим для британського автопрому з 1984 року

Виробництво автомобілів у Великій Британії в листопаді 2021 року впало на 28,7% у річному вираженні і склало всього 75,8 тис. машин, що є найгіршим показником для листопада з 1984 року, повідомляє Green Deal з посиланням на дані Товариства виробників та продавців автомобілів (SMMT).

Випуск машин для внутрішнього ринку просів на 18,8%, випуск на експорт, на який припадає понад 80% усього виробництва – на 30,4%.

При цьому автомобілі на альтернативних джерелах палива, включаючи електромобілі та гібриди, збільшили свою частку в загальному виробництві до рекордних 32,7%. З початку року їхня частка становить 25,5%.

З початку року британські заводи виробили 797,3 тис. автомобілів — на 432,8 тис. менше, ніж у 2019 році, і на 667,4 тис. нижче за середній показник за п’ять доковідних років, йдеться у звіті SMMT.