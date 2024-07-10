Блінкен: триває передача винищувачів F-16 із Данії, Нідерландів, винищувачі літатимуть у небі України цього літа

Наразі здійснюється передача літаків F-16 з Данії та Нідерландів, ці винищувачі літатимуть у небі України цього літа, заявив державний секретар США Ентоні Блінкен.

"Я також радий повідомити, що наразі триває передача винищувачів F-16 з Данії, Нідерландів, і ці винищувачі літатимуть у небі України цього літа, щоб переконатися, що Україна зможе продовжувати ефективно захищатися від російської агресії", - сказав він на NATO Public Forum у Вашингтоні, де триває саміт НАТО.

Він зазначив, що союзники НАТО виконали роботу, щоб надати Україні більше систем ППО, зокрема Patriots, а також безліч інших систем, бо "це ключ до дуже багатьох речей".

"Це ключ до захисту інфраструктури України. Це ключ до захисту її населення. Це ключ до захисту її сил. Це також ключ до того, щоб переконатися, що ми розблокуємо приватний сектор та економічні інвестиції в Україну, які також матимуть велике значення для успіху України в майбутньому", - зазначив він.

Держсекретар наголосив, що люди повинні здійснювати інвестиції в безпечному середовищі, тому оголошені для України системи протиповітряної оборони "були завданням номер один для України і для альянсу, який підтримує її".