СБУ затримала зловмисницю, яка на замовлення РФ готувала підпал будівлі ТЦК на Кіровоградщині

У Кіровоградській області затримано поплічницю Росії, яка підпалила авто спецпризначенця Нацгвардії і готувала диверсії проти ТЦК, повідомила Служба безпеки України (СБУ).

"За даними контррозвідки СБУ, фігурантка умисно підпалила службовий пікап інструктора підрозділу спецпризначення "Омега" Національної гвардії. Для вчинення злочину жінка придбала легкозаймистий розпалювач і відстежила місце паркування автомобіля українського захисника. Після погодження потенційної цілі з окупантами їхня поплічниця під час комендантської години підкралася до автомобіля Нацгвардії та підпалила його", - йдеться в телеграм-каналі в середу.

Повідомляється, що для звіту про виконане завдання, вона фіксувала свої дії на камеру телефона під час підготовки та скоєння злочину.

Дані відеозйомки агресор планував використовувати для проведення спеціальних інформаційних операцій, які мали поширювати фейк про наявність антиукраїнського підпілля на Кіровоградщині.

"Як встановило розслідування, наступним її завданням був підпал будівлі місцевого ТЦК із застосуванням коктейлю Молотова. За це їй обіцяли грошову винагороду, розмір якої залежав від масштабу пожежі", - поінформувала СБУ.

Повідомляється, що затриманою виявилася 28-річна мешканка Олександрії. У поле зору агресора вона потрапила на початку цього літа через свою активність у телеграм-каналах, де шукала легкий заробіток.

Під час обшуків у неї вилучено мобільний телефон із доказами злочину, а також складові саморобної запальної суміші та одяг, у якому фігурантка здійснювала підпал.

Зловмисниці повідомлено про підозру за ч. 1 ст. 114-1 Кримінального кодексу України (перешкоджання законній діяльності ЗСУ та іншим військовим формуванням).

Вирішується питання додаткової кваліфікації її злочинних дій за ч. 2 ст. 111 Кримінального кодексу України (державна зрада, вчинена в умовах воєнного стану).

Наразі жінка перебуває під вартою, їй загрожує довічне ув'язнення.

Спецоперацію проводили співробітники СБУ в Кіровоградській області спільно з Нацполіцією за процесуального керівництва обласної прокуратури.