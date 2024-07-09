Зеленський із дружиною прибули до Вашингтона

Президент України Володимир Зеленський і перша леді Олена Зеленська прибули до Вашингтона, де відбудеться ювілейне 75-те засідання Саміту НАТО, передає телеканал FREEДOM.

Перед початком саміту подружжя Зеленських поклало вінки до пам'ятника жертвам Голодомору та зустрілося з місцевою українською громадою.

У складі української делегації під час церемонії покладання вінків також були присутні глава Офісу президента Андрій Єрмак, глава МЗС Дмитро Кулеба, міністр оборони Рустем Умєров, віцепрем'єр-міністр - міністр з питань європейської та євроатлантичної інтеграції Ольга Стефанішина та посол України у США Оксана Маркарова.

Як пізніше написав у своєму телеграм-каналі президент, "свою роботу у Вашингтоні починаємо із вшанування пам'яті всіх наших людей, чиї життя забрав Голодомор 1932-1933 років. Зараз, коли чергова російська імперія намагається знищити українців, нам важливо зберігати пам'ять про попередні такі спроби. Бо Україна захищає не лише сучасність, а й історичну справедливість".

Меморіал жертвам Голодомору в Україні створила поруч із будівлею Конгресу 2015 року архітекторка українського походження Лариса Курилас. На ньому - колосся пшениці, яку більшовицька влада відбирала в українських селян, прирікаючи їх на голодну смерть. Напис на пам'ятнику говорить: "Голодомор 1932–1933. У пам'ять про мільйони невинних жертв штучного голоду в Україні, спланованого та вчиненого сталінським тоталітарним режимом".