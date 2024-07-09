Події

19:49 09.07.2024

Зеленський із дружиною прибули до Вашингтона

1 хв читати

Президент України Володимир Зеленський і перша леді Олена Зеленська прибули до Вашингтона, де відбудеться ювілейне 75-те засідання Саміту НАТО, передає телеканал FREEДOM.

Перед початком саміту подружжя Зеленських поклало вінки до пам'ятника жертвам Голодомору та зустрілося з місцевою українською громадою.

У складі української делегації під час церемонії покладання вінків також були присутні глава Офісу президента Андрій Єрмак, глава МЗС Дмитро Кулеба, міністр оборони Рустем Умєров, віцепрем'єр-міністр - міністр з питань європейської та євроатлантичної інтеграції Ольга Стефанішина та посол України у США Оксана Маркарова.

Як пізніше написав у своєму телеграм-каналі президент, "свою роботу у Вашингтоні починаємо із вшанування пам'яті всіх наших людей, чиї життя забрав Голодомор 1932-1933 років. Зараз, коли чергова російська імперія намагається знищити українців, нам важливо зберігати пам'ять про попередні такі спроби. Бо Україна захищає не лише сучасність, а й історичну справедливість".

Меморіал жертвам Голодомору в Україні створила поруч із будівлею Конгресу 2015 року архітекторка українського походження Лариса Курилас. На ньому - колосся пшениці, яку більшовицька влада відбирала в українських селян, прирікаючи їх на голодну смерть. Напис на пам'ятнику говорить: "Голодомор 1932–1933. У пам'ять про мільйони невинних жертв штучного голоду в Україні, спланованого та вчиненого сталінським тоталітарним режимом".

 

 

Теги: #візит #вашингтон #президент

ЩЕ ЗА ТЕМОЮ

19:02 09.07.2024
На відновлення "Охматдиту" буде виділено ще 300 млн грн - Зеленський

На відновлення "Охматдиту" буде виділено ще 300 млн грн - Зеленський

10:44 09.07.2024
Обрання в Ірані нового президента не змінить відносини Вашингтона і Тегерана - Білий дім

Обрання в Ірані нового президента не змінить відносини Вашингтона і Тегерана - Білий дім

21:28 08.07.2024
У результаті влучання уламків ракети в медцентр ADONIS у Києві загинули 7 осіб - 5 медиків і 2 пацієнти

У результаті влучання уламків ракети в медцентр ADONIS у Києві загинули 7 осіб - 5 медиків і 2 пацієнти

20:25 08.07.2024
Зеленський у Польщі зустрівся з представниками української громади

Зеленський у Польщі зустрівся з представниками української громади

06:40 08.07.2024
Орбан прибув до Китаю з "мирною місією"

Орбан прибув до Китаю з "мирною місією"

21:55 07.07.2024
В Одесі Зеленський і міністр оборони Великої Британії відвідали поранених військових моряків

В Одесі Зеленський і міністр оборони Великої Британії відвідали поранених військових моряків

21:12 07.07.2024
Додаткова система ППО та надання літаків F-16: Зеленський в Одесі зустрівся з главою МЗС і міністром оборони Нідерландів

Додаткова система ППО та надання літаків F-16: Зеленський в Одесі зустрівся з главою МЗС і міністром оборони Нідерландів

20:27 07.07.2024
Зеленський відзначив державними нагородами військовослужбовців ВМС ЗС України

Зеленський відзначив державними нагородами військовослужбовців ВМС ЗС України

13:31 02.07.2024
Обран підтвердив своє прибуття до Києва: Метою головування Угорщини є сприяння вирішенню проблем, що стоять перед ЄС

Обран підтвердив своє прибуття до Києва: Метою головування Угорщини є сприяння вирішенню проблем, що стоять перед ЄС

09:55 02.07.2024
Орбан прибув до Києва для зустрічі із Зеленським

Орбан прибув до Києва для зустрічі із Зеленським

РЕКЛАМА

ВАЖЛИВЕ

На фронті відбулося 128 бойових зіткнень, найбільш інтенсивно атакував ворог на Покровському напрямку

Зеленський та Байден проведуть у Вашингтоні зустріч 11 липня

Після удару РФ по "Охматдиту" лідери можуть бути рішучішими у посиленні української ППО – Зеленський перед початком саміту НАТО

За даними прокуратури, у Києві від ракетної атаки постраждали 100 людей, 30 - загинули, четверо з них - діти

Червоний Хрест України з партнерами профінансує відновлення "Охматдиту" на 40 млн грн

ОСТАННЄ

На фронті відбулося 128 бойових зіткнень, найбільш інтенсивно атакував ворог на Покровському напрямку

Зеленський та Байден проведуть у Вашингтоні зустріч 11 липня

Салліван: НАТО призначить в Україні представника для поглиблення відносин

Після удару РФ по "Охматдиту" лідери можуть бути рішучішими у посиленні української ППО – Зеленський перед початком саміту НАТО

Столтенберг: Оборонна промисловість країн НАТО отримає більше замовлень від урядів, співпраця з Україною в цій сфері буде активізована

Україна порушить питання про можливу допомогу США у відновленні "Охматдиту" - Кулеба

Польща проситиме у НАТО фінансування будівництва військових трубопроводів

Блінкен: На саміті НАТО буде дуже сильний пакет допомоги для України

Італія продовжить тимчасовий захист для українців - Кондратюк після зустрічі з міністеркою Кальдероне

Лави 24 ОМБ ім. Короля Данила поповнять колишні ув'язнені

РЕКЛАМА
РЕКЛАМА
РЕКЛАМА
РЕКЛАМА

UKR.NET- новости со всей Украины

РЕКЛАМА