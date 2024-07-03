Кулеба і Блінкен обговорили посилення української ППО та відновлення енергосистеми

Міністр закордонних справ України Дмитро Кулеба обговорив із державним секретарем США Ентоні Блінкеном кроки щодо посилення протиповітряної оборони України, відновлення енергосистеми та очікувані результати майбутнього саміту НАТО у Вашингтоні.

"Я поговорив із Ентоні Блінкеном про нашу роботу з посилення протиповітряної оборони України, яка триває, а також відновлення нашої енергосистеми та України загалом", - написав Кулеба в соцмережі Х.

Також глави МЗС під час розмови зосередили увагу на очікуваних результатах саміту НАТО у Вашингтоні.

"За останні декілька років Америка зміцнила свою роль держави альянсів, і саміт, безсумнівно, продемонструє це", - висловив упевненість Кулеба.