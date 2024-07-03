Україна отримала $2,2 млрд від МВФ

Україна отримала 2,2 млрд доларів від Міжнародного валютного фонду (МВФ), повідомив прем'єр-міністр Денис Шмигаль.

"Це частина коштів, передбачених програмою EFF обсягом 16 млрд доларів. Для їх отримання Україна виконала важливу домашню роботу та успішно пройшла четвертий перегляд програми - вперше у наших двосторонніх відносинах з МВФ", - написав Шмигаль у телеграм-каналі.

За його словами, перерахована сума допоможе уряду у фінансуванні критичних видатків бюджету, соціальних допомог, зарплат медиків і вчителів.