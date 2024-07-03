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05:24 03.07.2024

Внаслідок тисняви в Хатрасі загинуло більше 100 людей

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Внаслідок тисняви в Хатрасі загинуло більше 100 людей
Фото: Х

Щонайменше 116 людей, серед них троє дітей, загинули внаслідок тисняви на сатсанзі - індуїстському релігійному заході, що проходив в окрузі Хатрас, штат Уттар-Прадеш, на півночі Індії, повідомляє у вівторок ВВС з посиланням на місцеву владу.

Катастрофа розгорнулася, коли "тисячі людей" намагалися залишити захід у селі Мугхал Гархи. Поки незрозуміло, що призвело до тисняви. За словами очевидців, вихід був із приміщення, де проходила сатсанга, був надто вузьким, і, коли люди виходили, через сильну курну бурю виникла плутанина і паніка, внаслідок чого багато людей було затоптано.

"Коли проповідь закінчилася, всі почали вибігати", - розповіла агентству Press Trust of India жінка, яку звати Шакунтала. "Люди падали в стічні канави біля дороги. Вони почали падати один на одного і були придушені до смерті".

Повідомляється, що серед жертв тисняви "багато жінок та кілька дітей", багатьох із них все ще впізнають. Уміш Кумар Тріпатхі, головний лікар сусіднього округу Этах, повідомив журналістам, що внаслідок "давки" загинули щонайменше троє дітей.

Як повідомляє ВВС, на місці події не вистачає карет швидкої допомоги, поранених доставляють до лікарень на пікапах, тук-туках та мотоциклах.

Представник старшого офіцера поліції в Уттар-Прадеш сказав BBC, що "на підбиття остаточних підсумків підуть години".

Сатсанга, в індуїстських релігійних практиках - це збори людей навколо гуру, з метою почути його розповідь про істину, як він її розуміє. На релігійних заходах в Індії регулярно трапляються нещасні випадки, оскільки величезні натовпи людей збираються в затісних просторах за недостатнього дотримання заходів безпеки. У 2018 році близько 60 людей загинули після того, як потяг врізався в натовп людей, які спостерігали за святкуванням індуїстського свята Душери. У 2013 році в результаті тисняви на індуїстському фестивалі в центральному штаті Мадх'я-Прадеш загинули 115 людей.

Теги: #тиснява #жертви #індія

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