На фронті за добу відбулося 136 бойових зіткнень, противник інтенсивно атакує на Покровському і Торецькому напрямках

Станом на 22:00 вівторка кількість бойових зіткнень на всій лінії фронту зросла до 136, противник проводить інтенсивні атакувальні дії на Покровському і Торецькому напрямках, повідомляє Генеральний штаб Збройних сил України у зведенні, опублікованому в Телеграм.

На Покровському напрямку протягом дня агресор здійснив 43 штурмових і наступальних дії. Найбільша активність російських окупантів зберігається в районі Очеретиного, 31 атаку українські захисники вже відбили, ще 12 бойових зіткнень тривають, зокрема, біля Євгенівки та Новоолександрівки.

"Окупанти на напрямку втрачають багато живої сили - за сьогодні наші воїни ліквідували та поранили понад 350 військовослужбовців ворога. Також знищено та пошкоджено щонайменше 11 гармат і мінометів. Втрати загарбників уточнюються", - йдеться в повідомленні.

Напружена ситуація склалася на Торецькому напрямку, окупанти 24 рази атакували поблизу Деліївки, Торецька, Південного, Нью-Йорка та Північного, 15 бойових зіткнень завершилися, бойові дії тривають ще в дев'яти локаціях.

На Лиманському напрямку російські війська провели 16 атак у районах Греківки, Тернів, Невського та Макіївки, наразі тривають 6 бойових зіткнень.

На Курахівському напрямку відбулося 11 бойових зіткнень, окупанти намагалися безуспішно просунутися в районах населених пунктів Георгіївка та Парасковіївка. Біля Красногорівки, де ворог зосереджує зусилля, 5 атак уже відбито, бойові дії тривають.

На Куп'янському напрямку ворог 10 разів атакував наші позиції. Поблизу Синьківки концентрує зусилля - відбито 5 атак, ще одна - триває. Також, дві спроби ворога просунутися вперед стримують наші воїни біля Стельмахівки.

На Краматорському напрямку відбулося 8 спроб загарбників просунутися поблизу Часового Яру та Кліщіївки. Наразі тривають бої у трьох локаціях у районах Калинівки, Іванівського та Часового Яру.

На Харківському напрямку відбулося 6 атак ворога в районах Вовчанська та Глибокого, зокрема за підтримки авіації. У Вовчанську триває бій.

"За наявною на цей момент інформацією, протягом доби, ворог втратив 144 особи вбитими і пораненими та 77 одиниць озброєння і військової техніки. Зокрема, знищено танк, дві артсистеми, 10 автомобілів, чотири пункти управління та склад паливно-мастильних матеріалів. Крім того, пошкоджено три гармати, одну РСЗВ, танк, два авто та дві одиниці спецтехніки", - йдеться у зведенні.

На Сіверському напрямку ворог провів 5 безуспішних штурмових дій у районах Івано-Дар'ївки, Спірної та Виїмки.

На Придніпровському напрямку 4 атаки ворога на лівобережжі Дніпра успіху не мали.

На інших напрямках істотних змін в обстановці не відбулося.